"NEKA NAŠA SRBIJA BUDE SVETIONIK ZA SVE GENERACIJE!" Premijer Macut poslao snažnu poruku na Sretenje iz Orašca

DRŽAVNA svečanost povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije održana je danas kod spomenika voždu Karađorđu u Orašcu, gde je pre 222 godine, na Sretenje, podignut Prvi srpski ustanak, a predvodio je premijer Đuro Macut. U Orašcu su prisutni i predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Foto: Tanjug

Obraćanje premijera Macuta

- Uvaženi predsedniče vlade Republike Srpske, poštovani ministri, vaša preosveštenstva, dragi prijatelji iz Severne Makedonije, Crne Gore, poštovani građani, braćo i sestre, istorija nas uči da ko ne poznaje i ne ceni svoje korene, teško može da razume svoj put. Zato se danas u Orašcu koji simbolizuje jedinstvo, sećamo trenutka kada je naš narod kroz vekove pokazao istorijsku hrabrost i kada je pod vođstvom Karađorđa krenuo putem očuvanja i oslobođenja naše zemlje. Naša srca danas kucaju zajedno sa srcima svih Srba, ma gde oni bili, na tri mesta gde se čuje naš jezik, čuva naša tradicija i sećanje na naše predke. Kada je u vreme Miloša Obrenovića donet Sretenski ustav, već je bilo jasno da naša državnost nikad nije bila podrazumevana, već izborena i zato je ostao zavet celom srpskom narodu da čuvamo otadžbinu koju su nam ostavili preci. I nije se Sretenjem desilo samo buđenje nacionalnog duha i jedinstva, već u zahvaljujući jednom od najslobodoumnijih ustava postavljeni temelji moderne države i funkcionisanja državnih organa. Zato danas, zajedno sa našom braćom iz Republike Srpske i našim narodom gde god on živeo, obeležavamo nacionalni praznik na koji smo ponosni i koji ćemo uvek čuvati kao što čuvamo svoje ognjište. Srbija je danas jaka država i država koja ide napred. Naša ekonomija raste, a zahvaljujući svim sprovedenim reformama, građani imaju više prilika za posao i obrazovanje. Penzije i plate su najviše u istoriji. Zahvaljujući tome, očekuju nas još bolja vremena- kazao je Macut.

Macut se posebno obratio mladima: Ljubav prema otadžbini mora da nadmaši sve razlike

- Posebno želim da se obratim mladima. Vi ste nosioci budućnosti, stub naše otadžbine i snaga koja će uvek držati Srbiju uspravnom i neće dozvoliti da joj bilo ko oduzme slobodu i ponos. Razlike među nama postoje i to je prirodno, ali ljubav prema otadžbini mora nadmašiti sve razlike. Samo kada zajedno kroz dijalog, poštovanje i zajedničke vrednosti gradimo mostove razumevanja, možemo čuvati i razvijati svoju državu. Mir je osnov svega, a naš narod je željan mira. Zato pozivam sve naše građane da iz ljubavi prema Srbiji uvek budu složni, hrabri i ponosni. Takođe, veliko hvala svim glumcima i vojnim orkestrima koji tradicionalno za ovaj dan pripreme sadržajan program koji nas podseti na važnost stalnog učenja o našoj istoriji.

Vi ste čuvari srpskog nasleđa i naše tradicije. Hvala vam na tome. Neka naša Srbija bude svetionik za sve generacije, a zajedničko sa svim Srbima širom sveta naša snaga.

Živela Srbija i živela Republika Srpska! - rekao je premijer Đuro Macut.

Foto: Printskrin/Tanjug

Minić: Srbi su u Orašcu digli glavu koja želi jednakost i koja neće da bude potlačena

Predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić čestitao je Sretenje okupljenima u Orašcu.

- Trebamo se sjetiti da te davne godine ovđe u Orašcu nije bilo nikakvog saveznika, nije bilo nikakve pomoći, nije bilo oružja i da su Srbi digli glavu, ne da nekome naude, nego glavu koja gleda u slobodu. Glavu koja želi jednakost i glavu koja neće da bude potlačena - naveo je Minić.

Poručio je, između ostalog, da svaki čovek koji živi u Republici Srpskoj i Srbiji mora da zna da je ideja koja se odnosila na slobodu, jednakost, ravnopravnost bila ideja koju je jedino mogao da ostvari srpski ratnik i njegov duh.

- Nijedna žrtva nije uzaludna ukoliko je budemo poštovali i neće biti u bolu i tuzi, biće na ponos da jačamo Republiku Srpsku, da jačamo Republiku Srbiju, da naša pokoljenja znaju da je svaka žrtva vredna slobode i mira. Ovo danas nije samo tradicija i nije samo datum, ovo je nešto što ponovo mora da probudi kod svakog domaćina, kod svakog čoveka, kod svakog pravoslavca, kod svakog Srbina činjenicu i misao da se samo slobodni i samo zajedno možemo odbraniti od svih mogućih nedaća - poručio je Minić.

FOTO: Printskrin/Tanjug

U okviru ceremonije koja je počela pomenom za pale ustanike koji je služio arhiepiskop kragujevački i mitropolit šumadijski Jovan, intonirana je himna "Bože pravde", a biće održan i prigodni kulturno-umetnički program.

FOTO: Printskrin/Tanjug

Foto: Tanjug

Na ceremoniji u Orašcu prisutvuju ministri u Vladi Srbije, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, politički predstavnici srpskog naroda u Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji, ambasadori i vojni atašei stranih država u Srbiji, kao i veliki broj građana.

Foto: Tanjug

U Srbiji i Republici Srpskoj se 15. februara obeležava Sretenje - Dan državnosti, a slavi se u znak sećanja na početak Prvog srpskog ustanka 1804, čime je započela obnova srpske državnosti, kao i u spomen na dan kada je u Kragujevcu 1835. godine donet prvi ustav Kneževine Srbije.

Foto: Tanjug

Zajedničko obeležavanje Sretenja u Srbiji i Republici Srpskoj utvrđeno je Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda donesenoj na Svesrpskom saboru u Beogradu 2024. godine. Dan državnosti Srbije se slavio do nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nakon čega je ukinut, a kao državni praznik u Republici Srbiji obnovljen je 10. jula 2001, a slavi se od 15. februara 2002. godine. Ove godine zbog obeležavanja Dan državnosti, koji se u Srbiji inače praznuje 15. i 16. februara, biće neradna dva dana, s obzirom na to da je Sretenje palo u nedelju.

Liturgiju služi mitropolit šumadijski Jovan, uz sasluženje sveštenstva Eparhije šumadijske. Popović je izjavio pred početak liturgije da Sretenje Gospodnje predstavlja dan istinske radosti i jedan od najvećih praznika u pravoslavnom svetu, koji je posvećen Hristu, kao i da simbolizuje vekovnu težnju srpskog naroda ka istinskoj i pravoj slobodi, saopštio je njegov kabinet. "U srpskom narodu Sretenje ima posebnu važnost. Ovaj praznik simbolizuje vekovnu težnju srpskog naroda ka istinskoj i pravoj slobodi, ali i nepokolebljivo uverenje da slobode nema bez Gospoda Hrista. Sretenje je početak našeg preobraženja i spasenja, dan kada se čovek susreće sa Bogom, a srpski narod sa svojim zavetom", istakao je Popović, ministar zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu. Popović je rekao da nas Sretenje podseća ko smo, odakle dolazimo i kome stremimo.

- Danas se vraćamo svojim korenima i slavnim i svetim precima, poklanjamo se senima onih koji su svojom verom, žrtvom i ljubavlju oblikovali naš identitet. Sretenje nas podseća ko smo, odakle dolazimo i kome stremimo - naveo je Popović.

Foto: Tanjug

On je naglasio da nije slučajno što se, nakon četiri veka ropstva, upravo na ovaj veliki Hristov praznik srpski narod sabrao i smogao snage da izrazi svoju potrebu za slobodom.

- Na današnji dan 1804. godine, na zboru u Orašcu, sa blagoslovom Božijim, podignut je Prvi srpski ustanak pod vođstvom vožda Karađorđa, čime je otpočela srpska revolucija i istorijski put oslobođenja Srbije od turske vlasti. Draga braćo i sestre, neka vam je srećan i blagosloven današnji praznik - poručio je Popović. Sretenje, veliki hrišćanski praznik obeležava se i kao Dan državnosti Republike Srbije.

Građani Srbije se okupljaju u Orašcu pred svečanost

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

