RAZOTKRIVENA TAJNA STARA DESETINAMA HILJADA GODINA: Lavovi stigli do Japana

LAVOVI su živeli na širokom području japanskog arhipelaga pre više desetina hiljada godina, a analiza fosilnih uzoraka pokazala je da pripadaju izumrloj vrsti lava, saopštio je tim istraživača.

FOTO: GROK AI

Prema studiji objavljenoj u časopisu "Zbornik radova Nacionalne akademije nauka", istraživači su izvukli i analizirali DNK i proteine iz fosilnih uzoraka za koje se ranije smatralo da potiču od tigrova i identifikovali ih kao pripadnike izumrlog pećinskog lava, objavio je danas Kjodo. Studija je sprovedena kako bi se istražila mogućnost prisustva lavova u Japanu, koji se nalazi na krajnjem istočnom rubu prelaznog pojasa staništa lavova i tigrova, koji se proteže od Bliskog istoka do ruskog Dalekog istoka.

Pećinski lavovi su naseljavali severnu Evroaziju, dok su tigrovi postojali južnije. Tim je prikupio sačuvanu organsku materiju iz 26 subfosilnih uzoraka pronađenih širom Japana. Nakon upoređivanja fragmenata DNK i proteina dobijenih iz pet uzoraka sa međunarodnim podacima, tim ih je sve identifikovao kao pripadnike pećinskog lava.

- Naši nalazi dovode u pitanje dugo uvreženo mišljenje da su tigrovi nekada pronašli utočište u Japanu, pokazujući umesto toga da su pećinski lavovi bili široko rasprostranjeni u severoistočnoj Aziji tokom ovog perioda - rekli su istraživači sa više institucija, uključujući Univerzitet za napredne studije u Japanu i Univerzitet u Pekingu.

Lavovi su napustili Afriku pre oko milion godina i proširili se po evroazijskom kontinentu. Ušli su u japanski arhipelag pre oko 38.000 do 73.000 godina, kada je nivo mora opao tokom glacijalnih perioda i severni region Japana bio povezan sa kontinentom. Lavovi su se verovatno proširili na zapadni Japan, što dokazuje primerak sakupljen u prefekturi Jamaguči. Ljudi su stigli u arhipelag pre oko 40.000 do 35.000 godina, ali se veruje da su pećinski lavovi izumrli pre otprilike 10.000 godina.

- Nalazi su značajni u smislu proučavanja interakcije između lavova i tigrova i njihovog uticaja na ekosisteme - rekao je Takumi Cutaja, vanredni profesor na Univerzitetu za napredne studije. U Japanu su fosili velikih mačjih rođaka pronađeni svuda, od severoistočne prefekture Aomori do jugozapadne prefekture Oita.

Dugo se verovalo da su to fosili tigrova, jer se smatralo da je topla i vlažna klima zemlje idealna za tigrove.

(Tanjug)