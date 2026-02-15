NA LICU MESTA: Jedinstven kompleks - u fazi je intenzivne gradnje

DELTA District već premašio 80 metara!

Delta District danas već snažno oblikuje vizuru Novog Beograda - projekat koji svakodnevno napreduje i iz faze u fazu potvrđuje ambiciju i kvalitet. Obilazak gradilišta pružio je neposredan uvid u dinamiku radova, koji se realizuju u skladu sa jasno definisanim planovima i rokovima.

Dok se drugi projekti oslanjaju na render i VR, ovde pogled ide ka gore.

- Na gotovo smo 40 odsto realizacije i na više od 80 metara visine. Sa pet kranova, koji istovremeno rade, dinamika gradnje je jasna poruka da su rokovi stvarni, a investicija sigurna - poručuju naši domaćini na gradilištu.

Iza spoljašnjeg utiska ovog izvanrednog kompleksa, uveravamo se dok obilazimo deo po deo sagrađenog, stoji pažljivo promišljen kvalitet. Svi prozori i stakleni paneli specijalno su izrađeni za ovaj projekat i sačinjeni od troslojnog niskoemisionog stakla renomiranog proizvođača AGC, u kombinaciji sa SCHÜCO aluminijumskim profilima, što obezbeđuje visoku energetsku efikasnost, stabilne performanse i dugotrajnost. Fasadni sistem je do 50 odsto energetski efikasniji u odnosu na standardne fasade dostupne na tržištu.

Reporteri "Novosti" osvedočili su se da su zbog svega pomenutog rezultat svetli, energetski efikasni i akustički zaštićeni poslovni i rezidencijalni apartmani, prilagođeni savremenom načinu života, sa modernim sistemima ventilacije i održivim rešenjima koja se osećaju svakog dana.

Kako su nam rekli u ovoj kompaniji, u završnoj fazi ponude posebno se izdvaja ograničen broj potpuno opremljenih jednosobnih rezidencijalnih apartmana, osmišljenih kao idealne investicione jedinice. Upravo za njih, ističu naši sagovornici iz "Delta distrikta", interesovanje je trenutno najizraženije jer tržište jasno prepoznaje ono što je retko i spremno.

Kvalitet DELTA District će ujedno biti jedini projekat na tržištu sa oba međunarodna sertifikata - WELL i LEED. To dodatno potvrđuje fokus na kvalitet života, zdravlje i dugoročnu vrednost.

Delta District je već tu - i upravo zato se o njemu danas govori, a kao što su reporteri imali priliku da svedoče, ovo će biti najlepši deo novog “centra Beograda”.