PLANETA U ŠOKU: Oduševio Novaka Đokovića, pa u finalu doživeo što niko živ nije očekivao, pobedio ga dečko koji je vežbao u TRŽNOM CENTRU!

"Najveći slom u istoriji". Tim rečima pojedini mediji opisuju ono što je glavni favorit za zlato u umetničkom klizanju, Amerikanac ruskog porekla Ilja Maljinin, doživeo u finalu Olimpijskih igara "Milano / Kortina 2026".

Novak Đoković se sa suprugom Jelenom oduševljavao tokom kvalifikacija, kada je Malinjin izvodio čak i salto unazad, ali momak koga su zbog velikog broja četvorstrukih (engl. quadruple) skokova nazvali "quad god", ili "božanstvo četvorostrukih skokova", doživeo je debakl u finalu.

Završio je Olimpijske igre tek na 8. mestu!

Senzaciju je priredio dvadesetjednogodišnji Mihail Šaidorov, reprezentativac Kazahstana, koji je izveo pet četvorostrukih skokova i osvojio zlato na Olimpijskim zimskim igrama Milano-Kortina 2026, sa ukupnih 291,58 poena.

Time je Kazahstanu doneo prvu zlatnu medalju sa ZOI posle više od tri decenije.

Video snimak njegovog nastupa kojim je postao olimpijski šampion čeka vas u nastavku ovog teksta.

Veliki favorit, Amerikanac Ilija Malinjin, doživljavao je noćne more na ledu, spotičući se od samog početka programa, i to uz dva pada.



Zato je bio tek 15. u slobodnom programu, tom veliom finalu, te je uzalud ostalo njegova liderska pozicija iz kratkog programa - na kraju je završio kao osmi.

Toliko je bilo šokantno sve to što se Malinjinu dešavalo, da je Kristin Brenan, stručni konsultat u TV prenosu, taj njegov neuspeh nazvala "jednim od najvećih iznenađenja u sportu koje smo ikada videli".

- Ovo je verovatno najgori slom u istoriji umetničkog klizanja, a sigurno u olimpijskoj istoriji, od strane jednog favorita - poruliča je Brenanova iz Milana.

Ilya Malinin with an incredible routine marred by a mistake 😥 pic.twitter.com/K7sHr0K8qj — TNT Sports (@tntsports) February 13, 2026

"Traume su mi preplavile misli!"

Malinjin, koji nije izgubio veliko takmičenje od 2023. godine, imao je komotnih pet poena prednosti pred slobodni program. Ali, kada je konačno izašao na led, kao poslednji klizač večeri, i zvezda Igara, pao je dvaput i potom naprasno snizio težine mnogih svojih najavljenih poteza.

- Živci su mi baš "radili", a posebno kada sam došao na red. Osećao sam se kao da su mi svi traumatski trenuci koje sam iskusio u životu odjednom počeli da preplavljuju misli i... jednostavno nisam mogao da se izborim s tim - rekao je Malinjin nekoliko minuta nakon što je napustio led.

Junak iz tržnog centra osvojio zlato

Dok se očekivalo da će najveći favorit postati prvi klizač koji će izvesti četvorostruki aksel na olimpijskom ledu, Malinjin je umesto toga - izveo jednostruki. Koji već na početku karijere nauče oni koji krenu da se ozbiljnije bave umetničkim klizanjem.

Zato i ne čudi što je na kraju bio osmi.

Ali, mnoge je začudilo što je prvi bio momak - koji je trenirao u tržnom centru.

Šaidorov je odrastao obožavajući legendu kazahstanskog klizanja Denisa Tena, koji je zaslužan što je utro put mladim klizačima u Kazahstanu - zemlji sa ograničenim resursima za umetničko klizanje. Šaidorov i Ten su zapravo naučili da klizaju na istom skromnom klizalištu - usred jednog tržnog centra.

Denis Ten je doneo Kazahstanu prvu olimpijsku medalju u ovom sportu, bronzanu 2014. godine, Šaidorov je otišao dva koraka više.

Vinuo se u istoriju, osvojivši zlato.

"Led je klizav, znate"

Svi su mislili da je senzacionalno vodeći Kazahstanac "osvojio srebro" jer je ostalo da kliza Malinjin, apsolutni favorit za zlato.

Ali, kada se završila revija njegovih padova i ne baš impresivinih poteza, objavljen je rezultat koji je "Rusa a Amerikanca" svrstao na osmu poziciju, a Šaidorova zadržao na čelnoj, na kojoj je i bio pred Malinjinov nastup.

Najveći favorit je prišao kazahstanskom klizaču i zagrlio ga, a neočekivani olimpijski šampion je poto izjavio:

- Malinjin je veoma važan sportista u istoriji umetničkog klizanja i zato sam, naravno, navijao sam za Ilju. Ali, led je klizav... rekao je Šaidorov.

The exact moment Misha Shaidorov found out that he'd won gold 🇰🇿🇰🇿🇰🇿 pic.twitter.com/EtQYT6J0dP — Jacob (@steppehippus) February 14, 2026

Japanci na podijumu

Japanske zvezde Juma Kagijama i Šun Sato osvojili su srebrnu i bronzanu medalju, sa rezultatima od 280,06 i 274,90 bnodova. Kagijamina medalja je četvrta u njegovoj olimpijskoj karijeri, čime je postao najnagrađivaniji japanski klizač u olimpijskoj istoriji.

Malinjin: "Možda sam bio previše siguran u sebe..."

U intervjuu za En-Bi-Si (NBC) nakon svog nastupa, Ilja Malinjin rekao je da nije očekivao da će napraviti toliko grešaka, i dodao:

"Možda sam bio previše siguran da će ići dobro".

Rekao je da su blokade bile psihičke.

"Bio sam sav u iščekivanju, onaj osećaj 'Konačno ću doživeti tu olimpijsku atmosferu, to mora da je ludo!'. Ali, ovo ovde nije kao bilo koje drugo takmičenje...", sumirao je utiske "nepobedivi Ilija" koji je ostvario 12 uzastopnih međunarodnih pobeda pre nego što se slomio na najvećoj sceni. Na njoj je zasijala zvezda koja je nastala na jednom malom klizalištu jednog kazahstanskog tržnog centra.

A evo i kako je Šaidorov klizao za zlato:

Mikhail Shaidorov's gold medal-winning performance 🥇



In his element on the ice 💥 pic.twitter.com/kzINH3xgL1 — TNT Sports (@tntsports) February 13, 2026

