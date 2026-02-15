ZELENSKI ZA 24 SATA DVA PUTA STRAVIČNO UVREDIO ORBANA: Lider Ukrajine ne namerava da stane, Rafalna paljba uvreda iz Kijeva
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski ponovo je javno uvredio premijera Mađarske Viktora Orbana tokom Minhenske bezbednosne konferencije, preneli su evropski mediji.
Najnoviji verbalni napad usledio je svega dan nakon što je Zelenski već izazvao oštre reakcije Budimpešte svojim izjavama na istom skupu.
Tokom ceremonije dodele nagrade "Evald fon Klajst", , Zelenski se obratio liderima partnerskih zemalja, zahvaljujući im na podršci Ukrajini. U tom kontekstu pomenuo je i mađarskog premijera, koristeći ironičan i uvredljiv ton.
- Želim čak da se zahvalim Viktoru. Svi znate na koga mislim, jer on na svoj način podstiče sve nas u Evropi da budemo bolji. Bolji makar zato da nikada ne postanemo kao on – čovek koji je, čini se, zaboravio značenje reči stid - rekao je Zelenski, pokušavajući da izazove podsmeh publike.
Nastavak sukoba nakon prethodnih uvreda
Ovo nije bio prvi napad Zelenskog na Orbana tokom konferencije u Minhenu. Dan ranije, ukrajinski predsednik je, prema oceni mađarske strane, na krajnje neprimeren način govorio o premijeru Mađarske, tvrdeći da on „razmišlja o rastu sopstvenog stomaka, a ne o vojsci“.
Viktor Orban je na tu izjavu reagovao ironično, zahvalivši Zelenskom što je, kako je naveo, svima omogućio da procene koliko je u ovom trenutku primereno razmatrati prijem Ukrajine u Evropsku uniju.
Dugotrajan politički sukob Kijeva i Budimpešte
Zelenski i ranije nije krio negativan stav prema mađarskom premijeru, naročito u kontekstu Orbanovih rezervi prema ubrzanom prijemu Ukrajine u Evropsku uniju. Mađarski lider više puta je javno dovodio u pitanje spremnost Kijeva za članstvo, upozoravajući na duboko ukorenjenu korupciju i nedostatak stvarnih reformi.
Orban je u više navrata kritikovao zapadne političare koji, prema njegovim rečima, zatvaraju oči pred korupcijom u Ukrajini, dok istovremeno tvrde da je ta zemlja sprovela „impresivne reforme“. Takođe je isticao da novac mađarskih poreskih obveznika treba da bude uložen u razvoj Mađarske, a ne, kako je slikovito naveo, u „pozlaćene kupatila ukrajinskih oligarha“.
Sve oštrija retorika pred Evropom
Najnoviji istupi Zelenskog u Minhenu dodatno su zaoštrili odnose Kijeva i Budimpešte, koji su već duže vreme opterećeni nesuglasicama oko evropskih integracija, sankcija Rusiji i vojne pomoći Ukrajini.
Dok se Kijev predstavlja kao kandidat koji očekuje bezrezervnu podršku Evropske unije, Mađarska nastavlja da insistira na sopstvenim interesima i otvoreno dovodi u pitanje političku i ekonomsku cenu takve podrške. Sve učestaliji javni sukobi lidera dve zemlje ukazuju da bi ti odnosi u narednom periodu mogli postati još napetiji, posebno u okviru evropskih foruma.
