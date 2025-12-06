"RADIMO I GRADIMO" Ministar Mali objavio fotografiju - Pogled na Ekspo kompleks iz vazduha
MINISTAR finansija Siniša Mali na svom Instagram profilu objavio je fotografiju na kojoj se može videti kako kompleks Ekspa u Surčinu, koji je u izgradnji, izgleda iz vazduha.
"Radimo i gradio" naveo je ministar Mali u opisu fotografije.
Podsetimo, ministar finansija Siniša Mali i predsednik Aleksandar Vučić obišli su EXPO gradilište u Surčinu 4. decembra.
- Više ni ne brojim koliko smo puta obišli radnike, proverili kako napreduju radovi, kako se radi i gradi na najvećem gradilištu u ovom delu Evrope. Pred nama je 2026. godina, u kojoj ćemo nastaviti da poboljšavamo životni standard građana Srbije i da realizujemo projekte širom naše zemlje, a koji će, takođe, doprineti, kvalitetu života svih građana. Radujemo se novim uspesima sa našim predsednikom i nastavljamo da gradimo još bolju i lepšu zemlju. Živela Srbija - objavio je tada ministar Mali na svom Instagram nalogu.
Preporučujemo
HITAN SASTANAK: Đedović Handanović o snabdevanju tržišta naftnim derivatima (FOTO)
05. 12. 2025. u 17:41
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ĐAK NASMEJAO SRBIJU: Evo kako je na kontrolnom odgovorio na pitanje o nazivu naše HIMNE: "Detetu bih dao DESETKU"
GREŠKE iz školskih svezaka ponekad umeju da izmame najšire osmehe, što potvrđuje i situacija u kojoj se našao jedan mališana iz Srbije. Sve je počelo kada je njegova mama na internetu podelila njegove odgovore sa kontrolnog zadatka iz predmeta Svet oko nas. Jedan od njih oduševio je korisnike društvenih mreža.
05. 12. 2025. u 11:27
Komentari (0)