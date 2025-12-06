Ekonomija

"RADIMO I GRADIMO" Ministar Mali objavio fotografiju - Pogled na Ekspo kompleks iz vazduha

В.Н.

06. 12. 2025. u 08:03

MINISTAR finansija Siniša Mali na svom Instagram profilu objavio je fotografiju na kojoj se može videti kako kompleks Ekspa u Surčinu, koji je u izgradnji, izgleda iz vazduha.

Foto: Instagram/Siniša Mali

"Radimo i gradio" naveo je ministar Mali u opisu fotografije. 

Foto: Instagram/Siniša Mali

Podsetimo, ministar finansija Siniša Mali i predsednik Aleksandar Vučić obišli su EXPO gradilište u Surčinu 4. decembra.

- Više ni ne brojim koliko smo puta obišli radnike, proverili kako napreduju radovi, kako se radi i gradi na najvećem gradilištu u ovom delu Evrope. Pred nama je 2026. godina, u kojoj ćemo nastaviti da poboljšavamo životni standard građana Srbije i da realizujemo projekte širom naše zemlje, a koji će, takođe, doprineti, kvalitetu života svih građana. Radujemo se novim uspesima sa našim predsednikom i nastavljamo da gradimo još bolju i lepšu zemlju. Živela Srbija - objavio je tada ministar Mali na svom Instagram nalogu.

