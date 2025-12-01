PENZIJE OD DANAS UVEĆANE ZA 12,2 ODSTO: Lepe vesti za najstarije sugrađane (VIDEO)
DIREKTOR Fonda PIO, Relja Ognjenović saopštio je da su od danas penzije uvećane za 12,2 odsto.
- Sada smo došli do prosečne penzije 56.860 dinara, što nas dovodi do prosečne penzije od 485 evra. Ono što je još važno da znate je, da smo na zahtev predsednika Aleksandra Vučića, a u saradnji sa Bankom Poštanska štedionica i Poštom Srbije, sve pripremili da vaše uvećane penzije isplatimo do Badnjeg dana kako bi u krugu porodice, a sa svojim uvećanim penzijama, proveli praznike. Pored današnjeg povećanja od 12,2 odsto, borićemo se da prosečna penzija do 2027. godine bude 650 evra. Brinemo o vama i brinućemo u narednom periodu. Ove godine smo podelili 94.000 paketa, sledeće godine će ih biti preko 100.000. Gledaćemo da svake godine pošaljemo preko 22.000 penzionera u banje. Videćemo da iznađemo nove mogućnosti da povećamo društveni standard i da povećamo načine na koje ćemo najugroženijim penzionerima pomoći. Bićemo uz vas, jer ste vi gradili ovaj Fond i vi zaslužili da već danas živite bolje. Živela Srbija – poručio je Ognjenović.
