ISTORIJSKI PAD BITKOINA: Vrednost kriptovalute najniža u poslednjih sedam meseci
VREDNOST bitkoina pala je danas u 15 časova na 73.068 evra, što je pad od 8,16 odsto i najniži nivo u poslednjih sedam meseci, pokazuju podaci sa berze Binance.
Trgovanje je naglo pojačano — promet u poslednja 24 sata iznosi više od 109 milijardi evra, što ukazuje na masovnu rasprodaju rizične imovine zbog straha da su tehnološke akcije na američkom tržištu precenjene, prenosi Koindesk.
Indeks straha i pohlepe za bitkoin i dalje je u zoni „ekstremnog straha“, na nivou 14.
Pad beleže i druge vodeće kriptovalute: Ethereum (ETH) – minus 8,46% (2.391 evro), Binance Coin (BNB) – minus 8,48% (715,73 evra), Solana (SOL) – minus 9,61% (110,55 evra), Avalanche (AVAX) – minus 8,62% (11,42 evra), Toncoin (TON) – pad od 10,86% (1,33 evra).
Najtrgovaniji i danas su bitkoin, etirijum i solana, dok najveći rast beleže HFT, ALLO i NMR.
(Biznis Kurir)
Preporučujemo
KOŠTA KAO NOV MERCEDES: Prodali jednog od najskupljih bikova na svetu
21. 11. 2025. u 12:57
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
SVEŠTENIK ŠOKIRAO HRVATSKU: Iza oltara skrivao mračnu tajnu
U MALOM mestu kraj Benkovca u Hrvatskoj župljane je najpre šokiralo privođenje župnika, a onda i nepravomoćna presuda za više kaznenih dela iz domene dečje pornografije i seksualnog iskorišćavanja maloletnika.
21. 11. 2025. u 13:24
Komentari (0)