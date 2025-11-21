Ekonomija

VELIKO PRIZNANJE ENERGETSKOM SEKTORU U SRBIJI: Strani investitori pohvalili napredak u svojoj Beloj knjizi

21. 11. 2025. u 14:05

UREDNIK Bele knjige 2025 Saveta stranih investitora, Nebojša Savić, posebno je istakao energetiku kao ključni sektor za unapređenje poslovne klime u Srbiji, zajedno sa digitalizacijom i telekomunikacijama. On je naglasio da je, uprkos složenim globalnim okolnostima, srpska privreda pokazala otpornost i nastavila rast.

Foto: Ministarstvo

Prema njegovim rečima, ove godine je zabeležen napredak u pet sektora, određeni pomak u 35, dok u 22 sektora nije bilo promena. Bela knjiga donosi oko 470 preporuka, što je više nego prošle godine, a prosečna ocena napretka iznosi 1,32, što predstavlja blago poboljšanje.

Iako je digitalizacija najbolje ocenjena sa 2,5, a telekomunikacije su skočile na 2,27, energetika je prepoznata kao ključni prioritet sa ocenom 2,13, što pokazuje važnost ulaganja i reformi u ovom sektoru za dugoročni razvoj srpske ekonomije.

Savić je istakao i značaj praćenja globalnih izazova, poput fragmentacije svetske privrede i recesionih pritisaka na trgovinske partnere. Takođe je ocenio da je inflacija vraćena u ciljani koridor, a da privreda uprkos usporavanju beleži rast, što dodatno potvrđuje stabilnost sektora, uključujući i energetiku.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović kaže da preporuke iz Bele knjige Saveta stranih investitora predstavljaju dobru platformu za dijalog sa investitorima o tome kako možemo da poslovno okruženje u Srbiji učinimo boljim i da budemo uspešniji u reformama.

- Energetika je sektor najvišom ocenom prema Beloj knjizi Saveta stranih investitora. Energetski sektor prolazi kroz ozbiljnu transformaciju u kojoj je značajno unaređen regulatorni okvir, povećana je stabilnost snabdevanja i ubrzane javne investicije, uz stvaranje predvidljivog okvira za investicije privatnog sektora. Dobre ocene reformi u energetskom sektoru predstavljaju priznanje za dosadašnji rad, dok preporuke daju smernice o tome gde naši rezultati mogu biti još bolji - kaže Đedović Handanović.

(Biznis Kurir)

