ZA VINARE 150 MILIONA DINARA BESPOVRATNIH SREDSTAVA: Konkurs otvoren danas - ovo su detalji

MINISTARSTVO privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije raspisalo je danas konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u ukupnoj vrednosti od 150 miliona dinara za razvoj prerađivačkih kapaciteta u oblasti proizvodnje vina u 2025.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 1. juna 2026. godine, a konkurs je namenjen privrednim društvima i zadrugama registrovanim u APR-u najkasnije 31. decembra 2023. ukoliko spadaju u mikro, mala ili srednja pravna lica, kao i preduzetnicima registrovanim u istom periodu.

Korisnici koji, pojedinačno, mogu dobiti sredstva do pet miliona dinara, moraju biti upisani u Vinarski registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja vina.

Ministarstvo privrede je objavilo da nastavlja da podržava vinski sektor kao jednu od važnih i perspektivnih grana naše privrede i da i ove godine sprovodi program čiji je cilj da dodatno ojača proizvodne i tehnološke kapacitete vinarija širom Srbije i podstakne njihov dalji razvoj.

U javnom pozivu je istaknuto da je proizvodnja vina u Srbiji poslednjih godina u usponu kao i da raste broj vinarija, kvalitet i izvoz, a domaća vina sve češće osvajaju nagrade i međunarodna priznanja.

Sredstva su namenjena za sufinansiranje ulaganja koja su direktno povezana sa procesom proizvodnje vina, uključujući nabavku nove proizvodne opreme i mašina, nabavku dostavnih vozila i drugih transportnih sredstava za sopstvene proizvode, nabavku delova i specijalizovanih alata koji su neophodni u procesu proizvodnje, nabavku opreme koja doprinosi energetskoj efikasnosti i ekološkim aspektima proizvodnje, kao i operativne troškove u učešću do 20 odsto ukupnog ulaganja.

Podrška vinarima dodeljuje se u visini do 50 odsto vrednosti ulaganja kao osnovna podrška, odnosno do 55 odsto za korisnike iz jedinica lokalne samouprave treće i četvrte grupe razvijenosti, ili do 60 odsto ukoliko korisnik ispunjava jedan od sledećih uslova: da je osnivač i zakonski zastupnik žena, da je osnivač i zakonski zastupnik lice do 35 godina, ili da više od 30 odsto prihoda ostvaruje se prodajom na iostranom tržištu.

Iznos bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektu može biti najmanje 250.000 dinara, a najviše pet miliona dinara.

Preostali deo investicije finansira se iz sopstvenih sredstava ili kreditom Fonda za razvoj.

Iznos ovog kredita je do pet miliona dinara sa rokom otplate do 60 meseci i grejs periodom do 12 meseci.

Kamatna stopa iznosi 2,5 odsto uz primenu valutne klauzule, uz naknadu za obradu zahteva od 0,3 odsto.

Sredstva obezbeđenja kredita su zalog na opremi ili vozilu koje se finansira, menica privrednog subjekta i lična menica osnivača.

Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava podnosi se istovremeno sa zahtevom za kredit Fondu, uz dostavljanje objedinjenog obrasca i prateće dokumentacije koja dokazuje ispunjenost uslova iz programa.

