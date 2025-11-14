SAVREMEN PRISTUP RAČUNIMA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU: Minja iz Barajeva - milioniti korisnik „EPS Uvid u račun“
MILIONITA korisnica se opredelila i za e-račun koji plaća do 20. u mesecu i tako dobija popust od sedam odsto.
Čekanje poštara, otvaranje sandučića, stajanje u redovima sa uplatnicom u ruci, gužve pred šalterima… sve to postalo je prošlost kada je u pitanju plaćanje računa za struju.
„Elektroprivreda Srbije“ omogućila je kupcima da na portalu i aplikaciji „EPS Uvid u račun“ brže i jednostavnije dođu do svojih računa, a mogu i da izmire svoje obaveze. Brojne pogodnosti digitalnih usluga u EPS prepoznala je i Minja Maksimović iz Barajeva. Instalirala je aplikaciju, želeći da ima savremen i efikasan pristup računima za električnu energiju i sasvim slučajno postala je milioniti korisnik.
- Aplikaciju „EPS Uvid u račun“ instalirala sam da bih mogla da vidim koliko sam struje koji mesec potrošila. Tako pratim potrošnju i znam koliko sam potrošila u višoj, a koliko u nižoj tarifi. Sve imam na jednom mestu, sve mi je na telefonu. Na aplikaciji ima dosta korisnih i zanimljivih podataka - objašnjava Minja. - I ne samo to, želela sam da dam svoj doprinos očuvanju životne sredine. Nikada nisam volela da idem na šaltere. A osim toga, više niti čekam poštara da mi donese račun, niti proveravam sanduče. Preko aplikacije „EPS Uvid u račun“ opredelila sam se da isključivo dobijam elektronski račun za struju. Platim ga do dvadesetog u mesecu i dobijam popust od 7 odsto, što nikako nije mali procenat. A ujedno sam se rešila gomile papira i starih računa.
Minja svima koji nisu papirni račun zamenili elektronskim toplo preporučuje da to učine.
- Mnogo je praktičnije, mnogo je lakše i mnogo efikasnije, a tu je i popust. Treba ići u korak sa vremenom - zaključila je Minja.
Društvena odgovornost
Zamena papirnih računa elektronskim je još jedan korak modernizacije i procesa digitalizacije „Elektroprivrede Srbije“ i nastojanja da se domaćinstvima i malim kupcima omogući brz i jednostavan uvid u potrošnju električne energije, ali i plaćanje računa. Osim toga, EPS na ovaj način pokazuje društvenu odgovornost, odnosno odgovornost prema životnoj sredini, jer manje papirnih računa znači manje papirnog otpada i uništavanja drveća - navode u EPS.
Elektronski račun dostavlja se odmah po formiranju mesečnog zaduženja, pre klasičnog slanja putem pošte. Ova usluga može da se aktivira preko aplikacije i portala „EPS Uvid u račun“, ili popunjavanjem zahteva na sajtu www.eps.rs, kao i lično u poslovnicama.
