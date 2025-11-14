OVO SU NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo narednih sedam dana plaćati benzin i dizel
STIGLE su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova, na pumpama u Srbiji litar evro dizela koštati 201 dinar, a litar benzina evropremijum BMB biće 182 dinara.
Evro dizel je skuplji tri dinara, dok je cena benzina ostala ista.
Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 21. novembra.
