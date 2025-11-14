Ekonomija

OVO SU NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo narednih sedam dana plaćati benzin i dizel

В. Н.

14. 11. 2025. u 10:35

STIGLE su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova, na pumpama u Srbiji litar evro dizela koštati 201 dinar, a litar benzina evropremijum BMB biće 182 dinara.

Foto Tanjug

Evro dizel je skuplji tri dinara, dok je cena benzina ostala ista.

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 21. novembra. 

