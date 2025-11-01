AMERIKA OTKRILA: Evo zašto ne može da zameni Rusiju na tržištu gasa u Evropi

POSTOJEĆA infrastruktura u Evropi ne dozvoljava Sjedinjenim Američkim Državama da u potpunosti zamene Rusiju na tržištu gasa, izjavio je američki ministar unutrašnjih poslova Dag Bergam.

-Mi možemo da zadovoljimo sve potrebe Evrope za gasom i da zamenimo 100 odsto ruskog gasa američkim gasom, ali da bismo to uradili, potrebna nam je infrastruktura, istakao je Bergam na događaju koji je organizovao Međunarodni institut za strateške studije u Bahreinu.

On je poručio da SAD i EU ulažu zajedničke napore u to da Evropska unija prestane da kupuje ruski gas, što će zahtevati "investicije u infrastrukturu u Istočnoj Evropi".

Američki ministar je takođe izjavio da su američke isporuke tečnog prirodnog gasa (LNG) Evropi dostigle rekordan nivo.

Krajem oktobra, američka Administracija za energetske informacije objavila je da su isporuke LNG-a iz SAD u EU u avgustu porasle za 15,8 odsto u odnosu na jul, dostigavši 266,694 milijarde kubnih stopa (5,6 miliona tona).

Istovremeno, EU je iz Rusije uvezla u prvoj polovini ove godine LNG u vrednosti od 4,5 milijardi evra što je rast za sedam odsto u odnosu na prošlu godinu.

SAD su prvi put isporučile LNG Evropi u aprilu 2016. godine, kada je Portugal postao uvoznik, a zatim i Španija u julu iste godine. Kontinuirane isporuke Holandiji traju od septembra 2020. godine, a Nemačkoj od kraja 2022. godine.

