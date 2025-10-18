Ekonomija

RUSIJA POSTALA NAJVEĆE KRIPTO TRŽIŠTE U EVROPI: Moskva pretekla London

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 10. 2025. u 15:00

RUSKA Federacija je pretekla ostale zemlje i postala najveće kripto tržište u Evropi po obimu transakcija, prema podacima firme za analizu blokčejna "Čejn analisis" (Chainalysis).

Foto: Piksabej

U izveštaju objavljenom u četvrtak, firma navodi da je od jula 2024. do juna 2025. Rusija primila 376 milijardi dolara u kripto vrednosti – što je porast u odnosu na 256,5 milijardi dolara godinu ranije, i više od 273 milijarde dolara koliko je ostvarila Velika Britanija.

Obe zemlje se smatraju vodećim kripto tržištima Evrope. Nemačka je bila treća sa 219 milijardi, Ukrajina četvrta sa 206,3 milijarde, a Francuska peta sa 180,1 milijardu dolara.

"Čejn analisis" pripisuje ruski uspon porastu institucionalnih transfera i brzoj usvojenosti DeFi (decentralizovanih finansija).

Transakcije veće od 10 miliona dolara porasle su za 86 odsto u odnosu na prethodnu godinu – skoro duplo više od evropskog proseka od 44 posto – dok je i maloprodajna aktivnost nadmašila regionalni prosek. DeFi operacije, koje koriste blokčejn aplikacije za trgovinu, pozajmice i kamate, više su nego utrostručene u odnosu na nivo iz 2023.

Firma navodi da je ruski A7A5 "stejblkoin" vezan za rublju, pomogao u jačanju pozicije zemlje, postavši "ključni mehanizam za prekogranična plaćanja".

Pušten je u rad u februaru, a prošlog meseca je postao prvi u Rusiji koji je kvalifikovan kao digitalna finansijska imovina (DFA), što uvoznicima i izvoznicima daje zakonsko pravo da ga koriste za međunarodna poravnanja.

Rusija ima oprezan, ali promenljiv pristup kriptovalutama. Digitalna imovina nije priznata kao zakonsko sredstvo plaćanja, a zakon o digitalnim finansijskim sredstvima zabranjuje njihovu upotrebu u zemlji, dok ih istovremeno klasifikuje kao oporezivu imovinu.

Ipak, kripto je dozvoljen za prekogranične transakcije, a centralna banka je razvila eksperimentalni okvir za trgovinu digitalnim sredstvima od strane kvalifikovanih investitora.

Zemlja je, takođe, legalizovala rudarenje kriptovaluta, uz ograničenja u regionima sa nedostatkom energije do 2031. godine, a ranije ove godine, "Sberbank", najveća ruska banka, izdala je strukturirane obveznice povezane sa bitkoinom.

Predsednik Vladimir Putin nazvao je regulaciju kriptovaluta "perspektivnim pravcem" i pozvao na uspostavljanje zakonskog i tehnološkog okvira za njihovu domaću i međunarodnu upotrebu.

Međutim, centralna banka ostaje oprezna. Na forumu "Finopolis" ranije ovog meseca, zamenik guvernera Vladimir Čistjuhin rekao je da se očekuje novi zakon o regulaciji ulaganja u kriptovalute 2026. godine, koji će uvesti administrativne i krivične kazne za ilegalni promet.

Takođe je rekao da bi ulaganja trebalo da budu ograničena na kvalifikovane investitore, a posrednici moraju biti licencirani.

(rt.rs)

