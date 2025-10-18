RUSIJA POSTALA NAJVEĆE KRIPTO TRŽIŠTE U EVROPI: Moskva pretekla London
RUSKA Federacija je pretekla ostale zemlje i postala najveće kripto tržište u Evropi po obimu transakcija, prema podacima firme za analizu blokčejna "Čejn analisis" (Chainalysis).
U izveštaju objavljenom u četvrtak, firma navodi da je od jula 2024. do juna 2025. Rusija primila 376 milijardi dolara u kripto vrednosti – što je porast u odnosu na 256,5 milijardi dolara godinu ranije, i više od 273 milijarde dolara koliko je ostvarila Velika Britanija.
Obe zemlje se smatraju vodećim kripto tržištima Evrope. Nemačka je bila treća sa 219 milijardi, Ukrajina četvrta sa 206,3 milijarde, a Francuska peta sa 180,1 milijardu dolara.
"Čejn analisis" pripisuje ruski uspon porastu institucionalnih transfera i brzoj usvojenosti DeFi (decentralizovanih finansija).
Transakcije veće od 10 miliona dolara porasle su za 86 odsto u odnosu na prethodnu godinu – skoro duplo više od evropskog proseka od 44 posto – dok je i maloprodajna aktivnost nadmašila regionalni prosek. DeFi operacije, koje koriste blokčejn aplikacije za trgovinu, pozajmice i kamate, više su nego utrostručene u odnosu na nivo iz 2023.
Firma navodi da je ruski A7A5 "stejblkoin" vezan za rublju, pomogao u jačanju pozicije zemlje, postavši "ključni mehanizam za prekogranična plaćanja".
Pušten je u rad u februaru, a prošlog meseca je postao prvi u Rusiji koji je kvalifikovan kao digitalna finansijska imovina (DFA), što uvoznicima i izvoznicima daje zakonsko pravo da ga koriste za međunarodna poravnanja.
Rusija ima oprezan, ali promenljiv pristup kriptovalutama. Digitalna imovina nije priznata kao zakonsko sredstvo plaćanja, a zakon o digitalnim finansijskim sredstvima zabranjuje njihovu upotrebu u zemlji, dok ih istovremeno klasifikuje kao oporezivu imovinu.
Ipak, kripto je dozvoljen za prekogranične transakcije, a centralna banka je razvila eksperimentalni okvir za trgovinu digitalnim sredstvima od strane kvalifikovanih investitora.
Zemlja je, takođe, legalizovala rudarenje kriptovaluta, uz ograničenja u regionima sa nedostatkom energije do 2031. godine, a ranije ove godine, "Sberbank", najveća ruska banka, izdala je strukturirane obveznice povezane sa bitkoinom.
Predsednik Vladimir Putin nazvao je regulaciju kriptovaluta "perspektivnim pravcem" i pozvao na uspostavljanje zakonskog i tehnološkog okvira za njihovu domaću i međunarodnu upotrebu.
Međutim, centralna banka ostaje oprezna. Na forumu "Finopolis" ranije ovog meseca, zamenik guvernera Vladimir Čistjuhin rekao je da se očekuje novi zakon o regulaciji ulaganja u kriptovalute 2026. godine, koji će uvesti administrativne i krivične kazne za ilegalni promet.
Takođe je rekao da bi ulaganja trebalo da budu ograničena na kvalifikovane investitore, a posrednici moraju biti licencirani.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
POTRES NA TRŽIŠTU KRIPOVALUTA: Vrednost bitkoina pala za 4,45 odsto na 90.650 evra
17. 10. 2025. u 16:30
JOŠ JEDNA KATRASTROFA KIJEVA Američki mediji: Sastanak Trampa i Zelenskog bio je „loš“
18. 10. 2025. u 13:22
PET MOGUĆIH ZAVRŠETAKA RATA U UKRAJINI: Šta (ne) deluje ostvarivo
18. 10. 2025. u 12:00
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
TUNEL OD RUSIJE DO AMERIKE: Ispod mora, dugačak 112 KM - ideja stara, novi PREDLOG - već ga zovu "Putin-Tramp" (VIDEO)
MOŽDA zvuči neverovatno, ali jedna davnašnja, pomalo neobična ideja ponovo je oživela.
18. 10. 2025. u 12:51
Komentari (0)