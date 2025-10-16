ČOKOLADA HITNO POVUČENA IZ PRODAJE: Može izazvati posledice opasne po život - poznati brend se izvinio kupcima

MARKS i Spenser hitno povlači svoju mlečnu čokoladu sa medom zbog straha da bi mogao izazvati alergijske reakcije opasne po život.

Foto: Shutterstock

Ova čokolada proizvedena pod sopstvenim brendom povučena je sa polica, jer može sadržati kikiriki, koji nije naveden na deklaraciji.

Prema saopštenju britanske Agencije za standarde hrane (FSA), ovo predstavlja mogući zdravstveni rizik za sve koji su alergični na kikiriki.

Čak i male količine kikirikija mogu izazvati anafilaksu – potencijalno smrtonosnu alergijsku reakciju – kod osoba koje su visoko osetljive na ovu namirnicu.

Kupcima koji su alergični na kikiriki savetuju se da vrate proizvod u najbližu Marks & Spenser prodavnicu, gde će dobiti pun povraćaj novca.

Povlačenje se odnosi na proizvode sa rokom trajanja do 12. maja 2026. godine i barkodom 0917568/29143603.

Kompanija uputila izvinjenje kupcima

Ova čokolada proizvedena pod sopstvenim brendom povučena je sa polica, jer može sadržati kikiriki, koji nije naveden na deklaraciji.

Prema saopštenju britanske Agencije za standarde hrane (FSA), ovo predstavlja mogući zdravstveni rizik za sve koji su alergični na kikiriki.

Čak i male količine kikirikija mogu izazvati anafilaksu – potencijalno smrtonosnu alergijsku reakciju – kod osoba koje su visoko osetljive na ovu namirnicu.

Kupcima koji su alergični na kikiriki savetuju se da vrate proizvod u najbližu Marks & Spenser prodavnicu, gde će dobiti pun povraćaj novca.

Povlačenje se odnosi na proizvode sa rokom trajanja do 12. maja 2026. godine i barkodom 0917568/29143603.

Marks and Spenser je u zvaničnom saopštenju izjavio:

- Izvinjavamo se našim kupcima zbog nastalih neprijatnosti. Bezbednost kupaca je od najveće važnosti za Marks & Spencer, i sve probleme u vezi sa proizvodnjom hrane shvatamo izuzetno ozbiljno.

FSA, koja je izdala upozorenje, pokreće povlačenja proizvoda kada postoji rizik za potrošače zbog neispravne ili nedostajuće deklaracije o alergenima, ili ako postoji bilo kakav drugi rizik vezan za alergije – što znači da proizvod ne bi smeo da se prodaje.

Trgovac je takođe izdao obaveštenje na mestu prodaje, kako bi informisao kupce zašto se proizvod povlači i šta da rade ako su ga već kupili.

Za više informacija, kupci mogu kontaktirati Marks and Spencer na broj: 03330 148555.

Procene humanitarne organizacije "Allergy UK" pokazuju da jedno od 50 dece i jedna od 200 odraslih osoba u Britaniji ima alergiju na orašaste plodove.

Ovo najnovije povlačenje usledilo je nekoliko dana nakon što je supermarket Aldi izdao hitno povlačenje sladoleda zbog sličnog rizika od alergijske reakcije.

Povučen sladoled sa pšenicom

Povučen je "Gianni’s Cheeky Monkey" sladoled, jer je sadržao pšenicu koja nije bila navedena na deklaraciji.

FSA je navela da je proizvod predstavljao mogući zdravstveni rizik za osobe sa celijakijom i/ili netolerancijom na pšenicu (gluten).

Celijakija je ozbiljno autoimuno oboljenje koje nastaje kao reakcija na gluten – supstancu prisutnu u pšenici, ječmu i raži – gde imuni sistem osobe napada sopstveno tkivo.

Iako se ne smatra klasičnom alergijom ili intolerancijom, unošenje glutena može izazvati niz simptoma: od loše probave, oštećenja nerava, neplodnosti, do poremećaja u koordinaciji, ravnoteži i govoru.

Za osobe sa alergijom na pšenicu, konzumiranje kontaminiranih proizvoda može izazvati ozbiljnu, po život opasnu reakciju poznatu kao anafilaksa, koja može izazvati nagli pad krvnog pritiska, oticanje grla i gubitak svesti – za samo nekoliko minuta.

Aldi je naveo da se povlačenje odnosi na Gianni's Cheeky Monkey sladoled u pakovanju od 500 ml, sa rokom trajanja do 14. avgusta 2027. godine.

Takođe su poručili:

- Kupci se mole da ovaj proizvod vrate u najbližu prodavnicu, gde će dobiti punu nadoknadu. Izvinjavamo se što ovaj proizvod nije ispunio naše uobičajeno visoke standarde i zahvaljujemo na razumevanju.

I Aldi je izdao obaveštenje na mestu prodaje da informiše kupce o razlogu povlačenja proizvoda.

Za više informacija, kupcima je savetovano da posete zvanični sajt Aldija ili pozovu korisnički servis na broj: 0800 042 0800.

Značajni smrtni slučajevi u poslednjim godinama doprineli su podizanju svesti o tome koliko izlaganje alergenima može biti opasno.

U 2016. godini, Natasha Ednan-Laperouse se srušila i umrla na letu nakon što je nesvesno pojela susam u sendviču kupljenom u Pret a Mangeru.

Njena smrt dovela je do donošenja novih zakona u Velikoj Britaniji – poznatih kao "Natašin zakon" – koji zahtevaju jasnije označavanje alergena na unapred upakovanoj hrani.

Iako je u ovom slučaju bio u pitanju susam, stručnjaci upozoravaju da loše označavanje na ambalaži i dalje predstavlja veliki rizik za osobe sa alergijama, piše Dejli mejl.