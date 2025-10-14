RADNI STAŽ SE RAČUNA JOŠ JEDNOJ GRUPI GRAĐANA: Potrebno je samo da se ispuni jedan uslov

PRIPRAVNIČKI staž se računa u radni staž ako je zasnovan radni odnos sa platom i doprinosima, za razliku od volontiranja i osposobljavanja.

Termin pripravnik uglavnom podrazumeva osobu sa završenim formalnim obrazovanjem koja tek treba da stekne radno iskustvo i prvi put počinje da radi u svojoj struci.

Da bismo odgovorili na pitanje da li se pripravnički staž računa u radni staž, neophodno je napraviti jasnu razliku između tri oblika angažovanja lica bez iskustva: pripravnika, volontera i lica angažovanih po ugovoru o stručnom osposobljavanju i usavršavanju.

Iako se u svakodnevnom govoru termin "volonter" često koristi za sve koji se prvi put angažuju u struci i bez naknade, zakonski statusi ovih kategorija lica se značajno razlikuju.

Pripravnik prema Zakonu o radu

Status pripravnika regulisan je Zakonom o radu, u delu koji uređuje radni odnos. Ovo je ključna informacija: pripravnik je lice u radnom odnosu, za razliku od volontera i onih sa ugovorom o stručnom osposobljavanju.

Član 47. Zakona o radu propisuje da poslodavac može da zasnuje radni odnos sa licem koje prvi put zasniva radni odnos, u svojstvu pripravnika, za zanimanje za koje je to lice steklo određenu stručnu spremu, a ukoliko je pripravnički staž zakonom ili pravilnikom utvrđen kao uslov za rad na tim poslovima.

Pripravnik se angažuje radi sticanja praktičnog iskustva koje je nadgradnja znanja stečenog školovanjem. Ugovor se potpisuje sa osobom koja nema nikakvo ili nema dovoljno radnog iskustva u svojoj struci, ili ima iskustva van traženog stepena stručne spreme.

Najočitiji primer je u zdravstvu, gde je uslov za rad medicinskog tehničara (sestra/brat) diploma srednje medicinske škole, odrađen pripravnički staž od šest meseci i položen stručni ispit.

Pripravnički staž traje najduže godinu dana, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

- Za vreme pripravničkog staža pripravnik ima pravo na zaradu i sva druga prava iz radnog odnosa, jer se radi o vrsti radnog odnosa na određeno vreme. Ovo automatski znači da se pripravniku obavezno plaćaju i svi pripadajući doprinosi za socijalno osiguranje, pa tako i doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje jer su doprinosi prema Zakonu o radu sastavni deo zarade. Samim tim pripravnik dok obavlja pripravnički staž stiče i penzijski, odnosno radni staž - glasi objašnjenje.

Pripravnik u državnim organima

Status pripravnika u državnim organima regulisan je posebnim Zakonom. Lica se primaju u radni odnos na određeno vreme u svojstvu pripravnika.

Pripravnički staž za srednju školsku spremu traje šest meseci, a za višu ili visoku stručnu spremu 12 meseci (osim ako poseban zakon ne odredi drugačije, npr. 24 meseca za pravosuđe).

Pripravnik u državnom organu, kao lice u radnom odnosu, ima pravo na zaradu i sva druga prava, uključujući uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, te se stiče i radni, odnosno penzijski staž.

Međutim, Zakon o radnim odnosima u državnim organima dozvoljava i prijem pripravnika volontera radi stručnog usavršavanja.

- U toku stručnog osposobljavanja pripravnik volonter ne prima platu, niti mu se plaćaju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje jer to nije vrsta radnog odnosa.

Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju

Ova dva ugovora spadaju u vrstu rada van radnog odnosa za koji nije propisana obaveza poslodavca da isplaćuje zaradu.

Stručno osposobljavanje: Zaključuje se radi obavljanja pripravničkog staža (kada je to uslov za rad u struci), ali bez obavezne isplate zarade i drugih prava iz radnog odnosa.

Stručno usavršavanje: Zaključuje se radi sticanja posebnih znanja i sposobnosti za rad u struci, odnosno obavljanja specijalizacije.

Lica na stručnom osposobljavanju ili usavršavanju nemaju garantovano pravo na zaradu. Poslodavac može da im obezbedi novčanu naknadu, ali nije dužan to da učini, i ta naknada se ne smatra zaradom.

- Ukoliko lice prima ugovorenu naknadu za rad, poslodavac ima obavezu da obračunava i uplati pune doprinose za obavezno socijalno osiguranje na iznos te naknade. Ako naknada nije predviđena, plaća se samo doprinos za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti i doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti - stoji u objašnjenju.

Pripravnički staž se računa u radni staž samo u slučajevima kada je zasnovan radni odnos u svojstvu pripravnika (što uključuje pravo na zaradu i uplatu punih doprinosa). Lica angažovana kroz stručno osposobljavanje ili volonterski rad (izvan radnog odnosa) ne stiču penzijski staž, osim ako im nije ugovorena naknada na koju se plaćaju puni doprinosi.

