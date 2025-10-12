AUTOMOBILI KOJI NE GUBE NA VREDNOSTI: Mnogi se našli na crnoj listi, a u Srbiji se često voze

PROSEČAN automobil zadržava 47,7 odsto svoje originalne cene nakon tri godine, a električna vozila prednjače po brzom padu vrednosti.

Prilikom kupovine automobila uzimamo u obzir ključne aspekte kao što su pouzdanost, bezbednost, dizajn i snaga motora. Međutim, mnogi kupci takođe razmišljaju o vrednosti automobila nakon nekoliko godina i koliko će novca dobiti za polovni da bi nadoknadili deo svoje investicije.

Britanski Dejli mejl je istraživao koje vrste automobila najbolje, a koje najgore drže vrednost nakon tri godine.

Na vrhu „crne liste“ su električna vozila koja najgore drže vrednost, u proseku zadržavajući samo 44,8 odsto svoje cene nakon tri godine. Brzi razvoj tehnologije električnih automobila znači da novi modeli nude duže domete, ali i brže zastarevaju i postaju manje poželjni, što utiče i na cene polovnih.

Hibridi, koji kombinuju prednosti električne energije i tradicionalnog motora sa unutrašnjim sagorevanjem, najbolje drže svoju vrednost, zadržavajući u proseku 50,3 procenta svoje nove cene nakon tri godine.

Poređenja radi, automobili na benzinski pogon drže u proseku 48,6 odsto svoje nove cene, prema podacima CDC Vehicle Information Services.

Modeli koji najbolje drže svoju vrednost

Analiza baze podataka pokazuje da je luksuzni električni Mercedes G-klase automobil koji najsporije gubi vrednost na tržištu. Obično zadržava 70,1% procenat svoje vrednosti tokom tri godine, odnosno 60.000 kilometara tokom tog perioda.

Ova brojka zvuči još impresivnije s obzirom na to da je jedan od glavnih rukovodilaca Mercedesa nedavno rekao da je električna G-klasa „potpuni neuspeh“.

Drugi na listi automobila koji najsporije gubi vrednost je Lend Rover Defender 90, koji zadržava 69,4 odsto svoje vrednosti nakon tri godine.

A, vrednost Defendera bi mogla dodatno da se poboljša u narednim mesecima, jer JLR nije proizveo novi model više od pet nedelja nakon što je zatvorio svoje globalne proizvodne pogone zbog hakerskog napada krajem avgusta.

Sledeći na listi automobila koji najbolje zadržavaju vrednost je Porše 911 Kupe GT3, koji zadržava 69,2 procenta svoje cene.

Na ovoj listi nisu samo luksuzni i sportski automobili. U stvari, dva automobila koja slede odmah posle Poršea su znatno manje glamurozna. To je Dačija Bigster, koja u verziji 1.8 Hibrid 155 Ekstreme zadržava 66,2 procenta svoje nove cene nakon tri godine. Odmah iza je Dačija Džoger, a podaci pokazuju da u verziji 1.6 Hibrid Ekspresion zadržava 65,6 procenata svoje cene.

Na šestom mestu po sporom padu vrednosti je Porše 718 Kajman GT4 RS, sportski kupe, koji zadržava 64,2 procenta svoje cene.

Ostali modeli koji dobro drže svoju vrednost su hibridni Folksvagen Multivan (63,4 odsto) i Tojota Lend Kruzer (62,9 odsto). Listu deset automobila sa najsporijim gubitkom vrednosti zaokružuju dizel Kia Sorento (61,8 odsto) i benzinski Mini Kantrimen (61,4 odsto).

Modeli sa najbržim padom vrednosti

Analiza tržišta je pokazala da je osam od deset automobila sa najbržim padom vrednosti električno.

Onaj koji najviše pada je GWM Ora 03 – prvi model brenda u vlasništvu Great Wall Motor-a koji je izgubio vrednost zapanjujućom brzinom. Posle tri godine – zadržava samo 25,8 procenata svoje cene.

Drugi „najgori“ je Nissan Leaf sa 26,5 procenata, međutim, ovo se odnosi na odlazeću generaciju Nissan-ovog vodećeg električnog vozila, dok će novi Leaf iz 2026. verovatno proći mnogo bolje u tom pogledu. Jaguar I-Pace EV (90kWh 400 R-Dynamic S) je sledeći, zadržavajući razočaravajućih 28 procenata svoje vrednosti posle tri godine, a zatim sledi Lexus UXe 300e koji beleži pad vrednosti od 71,5 procenata u odnosu na početnu cenu.

Drugi električni automobili koji, nažalost, zadržavaju manje od trećine svoje vrednosti su DS3 i DS9.

Jedina „neelektrična vozila“ među prvih 10 su Opel Astra Plug-in-Hybrid Ultimate – koja zadržava samo 29,2 procenta svoje vrednosti nakon tri godine – i Audi A8 60 TFSI, koji se kotira nešto bolje sa 30,7 procenata.

Modeli koji najbolje zadržavaju vrednost nakon tri godine

1. Mercedes-Benz G-Class Electric 70,1 odsto;

2. Land Rover Defender 69,4 procenta;

3. Porsche 911 Coupe GT3 69,2 odsto;

4. Dacia Bigster 1.8 Hybrid 155 Extreme 66,2 procenta;

5. Dacia Jogger 1.6 Hybrid Expression 65,6 odsto;

6. Porsche 718 Cayman GT4 RS 65,2 porocenta;

7. Volkswagen Multivan 1.5 TSI eHybrid 63,6 odsto;

8. Toyota Land Cruiser 2.8D Invincible 62,9 procenata;

9. Kia Sorento 2.2 CRDi 61,8 odsto i,

10. MINI Countryman 1.5 Cooper C 61,4 procenta.

Modeli koji najgore zadržavaju vrednost nakon tri godine

1. GWM Ora 03 48kWh Pure 25,8 odsto;

2. Nisan Lif 39 kWh Asenta 26,5 procenata;

3. Jaguar Aj-Pejs 90 kWh 28,0 odsto;

4. Leksus UX-e 300e 72,8 kWh Takumi 28,6 procenata;

5. DS3 E-Tenz 54 kWh 28,9 odsto;

6. DS9 1.6 E-Tenz 28,9 procenata;

7. Opel Astra 1.6 Plag-in-Hibrid 29,2 odsto;

8. Mazda MX-30 Prajm-Lajn 30,4 procenta;

9. Fiat 500e 42 kWh 30,7 odsto i,

10. Audi A8 60 TFSI 30,7 procenata.

(Kurir)