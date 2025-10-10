"NOVOSTI" SAZNAJU Peripetije oko aranžmana: Rusi nude gas samo do kraja godine, za NIS nema rešenja

PREDSEDNIK Upravnog odbora Gaspromnjefta Aleksandar Đukov pokušaće početkom sledeće nedelje sa prvim čovekom Srbije Aleksandrom Vučićem da razreši pat poziciju nastalu posle uvođenja američkih sankcija NIS.

Foto: NIS

Čelni čovek ruskog energetskog giganta trebalo bi u ponedeljak da se sastane sa svojim domaćinom, ali prema informacijama "Novosti" nisu veliki izgledi da se iz naše prestonice vrati sa opipljivim i dugoročnim rešenjem za krizu koja je više od embarga jednoj kompaniji i reflektuje se na ekonomsku, političku i socijalnu panoramu u našoj državi.

Prema nezvaničnim informacijama "Novosti", uvod u ove važne razgovore nije bio obećavajući, jer je ruska strana planirala da gasni aranžman sa Srbijom produži samo do kraja godine, čime je naša strana duboko razočarana i tumači je kao želju Moskve da nas drži "na kratkom povocu" i ostavi sebi prostor za političke ucene.

U osvit potencijalne energetske krize danas je zasedao Odbor direktora NIS na kojem je menadžment informisao naše članove o svojim planovima i trenutnom stanju. Prema saznanjima "Novosti", dobijene informacije se poklapaju sa podacima koje je narodu saopštio predsednik Vučić u svom obraćanju u četvrtak.

Rukovodstvo kompanije svesno je da će imati ogromne poteškoće u vezi sa nabavkom sirove nafte i za sada se ne nazire rešenje. Ono što je, sa njihove strane ocenjeno kao jedna od retkih povoljnih okolnosti, a tiče se samog poslovanja, to je da, navodno, strane banke neće odjednom naplaćivati odobrene kredite već će se napraviti dinamika otplate.

Ono što bi moglo da zabrine sve nas to je mogućnost otpuštanja radnika koju menadžment, koji se sve vreme ponašao nonšalantno, drži kao otvorenu opciju i kao jedan od načina da se amortizuje udar Vašingtona.

