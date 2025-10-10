KUĆA STALNO TOPLA, A RAČUNI 10 PUTA MANJI: Ova vrsta grejanja sve popularnija u Evropi

NISKA temperatura u oktobru mnoge je primorala na grejanje svojih stambenih prostora. Pred početak grejne sezone nameće se uvek isto pitanje- koje je najispativije grejanje?

Novosti

Stručnjaci svake godine pokušavaju da unaprede sisteme grejanja, pa su tako nastali podno grejanje, pelet, toplotne pumpe, ogledala za kupatila s ugrađenim infracrvenim grejačima… Jedan od najnovijih izuma su električne tapete, za koje proizvođači tvrde da efikasno greju dom.

Električne tapete još su u eksperimentalnoj fazi, a prve povratne informacije ukazuju na to da bi mogle biti ekološki prihvatljiva, efikasna i pristupačna alternativa tradicionalnim sistemima grejanja. Novinarka Džema Džonstoun s portala "Family Handyman“ razgovarala je s vodećim proizvođačem električnih tapeta kako bi saznala više o ohrabrujućim rezultatima pilot-projekata i potencijalnim prednostima ove nove tehnologije za vaš dom.

Kako funkcioniše grejanje na električne tapete?

Električne tapete se obično postavljaju na plafone. One sadrže tanke trake bakra i grafena, koje koriste infracrvenu tehnologiju za proizvodnju toplote. Majkl Ansel, vođa projekta u kompaniji "NexGen", objašnjava da ova tehnologija greje prostor slično sunčevim zracima.

Tradicionalni konvekcijski sistemi grejanja zagrevaju vazduh u prostoriji, dok infracrveno grejanje direktno greje ljude i predmete.

"Energija iz infracrvenog zračenja prvo greje nas ljude,“ objašnjava Ansel. "Zatim greje nameštaj i tkanine u prostoru, pa su zidovi, podovi i sve što dotaknete prijatno i ravnomerno topli.“

Ansel ističe da je "NexGen“ tehnologija osmišljena kako bi ponudila jeftino, energetski efikasno i ekološki prihvatljivo rešenje za grejanje, posebno u uslovima nedostatka fosilnih goriva.

"Pilot-projekti u Ujedinjenom Kraljevstvu trenutno su fokusirani na socijalne stanove,“ kaže ona.

Prednost elekričnih tapeta

Električne tapete su energetski efikasan način grejanja sa niskom emisijom ugljenika. Njihovo povezivanje sa solarnim panelima na krovu dodatno smanjuje troškove i čini ih još ekološki prihvatljivijim.

Ove tapete brzo zagrevaju prostorije (za samo nekoliko minuta), a pošto toplota ulazi u predmete, prostorije zadržavaju toplotu i nakon što se grejanje isključi. Tapete pokrivaju veliku površinu, što omogućava ravnomernu temperaturu u celoj prostoriji.

Foto: Profimedia

Ansel naglašava i da pametna tehnologija prati nivo vlage u prostoru.

- Ako sistem primeti uslove za pojavu kondenzacije, vlage ili buđi, automatski podiže temperaturu u prostoriji - kaže ona.

Još jedna prednost je cena. U Ujedinjenom Kraljevstvu, električne tapete su trenutno jeftinije od toplotnih pumpi na vazduh i po ceni se približavaju gasnim kotlovima. Njihova ugradnja je jednostavna, a održavanje minimalno.

Nedostaci električnih tapeta

Električne tapete su novi proizvod i još se testiraju u pogledu dugotrajnosti i efikasnosti.

Za postavljanje u postojećim kućama može biti potrebno uklanjanje postojećeg sistema grejanja, što uključuje dodatne troškove. Ansel takođe upozorava na pažljivo rukovanje kako ne biste oštetili plafon i tapete prilikom premeštanja visokog nameštaja. Električne tapete predstavljaju inovativno rešenje za grejanje, ali će njihova prava vrednost biti poznata tek nakon šire primene i dodatnih ispitivanja.