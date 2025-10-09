NIJE ŽELEO DA IZAĐE IZ RADNJE BEZ RAČUNA, PA OSVOJIO STAN: Mali potpisao ugovore sa dobitnicima novog ciklusa "Uzmi račun i pobedi"

PRVI potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali potpisao je danas ugovore sa dobitnicima izvučenim u trećem kolu novog ciklusa nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“, i tom prilikom pozvao građane da pri svakoj kupovini uzimaju fiskalne račune i tako doprinesu daljem suzbijanju sive ekonomije.

Foto: Instagram/ mali_sinisa

Dane Žigić je dobio stan od 91,5 kvadrata u naselju „Zemunske kapije“, dok su Bojana Vujsić i Gabor Bodor osvojili automobile marke „Fijat panda“ koji su, kako je rekao ministar, izašli sa proizvodne trake fabrike u Kragujevcu i koji su za ponos.

Ministar je čestitao srećnim dobitnicima, koji su izvučeni među više od 214 miliona dodeljenih kodova, i zahvalio im se na učešću u nagradnoj igri i na podršci Vladi Srbije u suzbijanju sive ekonomije.

- Hvala vam što ste podržali nagradnu igru „Uzmi račun i pobedi“ i time doprineli podizanju svesti koliko je važno boriti se protiv sive ekonomije i koliko je važno uzimati fiskalne račune prilikom svake kupovine - rekao je Mali.

Mali je dodao da nagradna igra promoviše napore Vlade Srbije, koja na pravi način radi na suzbijanju sive ekonomije, i koja od toga neće odustati.

- Povećavamo plate i penzija, gradimo bolnice, škole i vrtiće i nijednu investiciju nismo zaustavili. Zbog toga nam je potreban novac, a njega dobijamo kroz punjenje budžeta naplatom kroz fiskalne račune - rekao je Mali.

On je ukazao da je izgrađena svest o važnosti uzimanja fiskalnih računa.

- Nastavićemo sa nagradnom igrom, ali moja molba građanima je da uzimanje fiskalnih računa ne vežu samo za nagradnu igru, već da im to bude uobičajna i svakodnevna praksa - rekao je Mali.

Prvi potpredsednik Vlade je istakao da u bazi već ima oko 220 miliona jedinstvenih kodova, a da se približavamo i broju od pola miliona registrovanih korisnika - građana koji igraju nagradnu igru.

Dane Žigić se zahvalio Ministarstvu finansija na organizovanju nagradne igre i pozvao sve da sakupljaju račune bez obzira da li učestvuju u nagradnoj igri ili ne.

- Čudan je osećaj. Prvi put sam igrao nagradnu igru i na to sam se odlučio zbog aplikacije koja olakšava igranje. Uvek sam uzimao račune, a sada sam ih poslao 667 - rekao je Žigić.

Gabor Bodor, dobitnik hibridnog automobila, takođe se zahvalio na organizovanju nagradne igre.

- Auto je predivan. Svi smo srećni i zadovoljni u porodici, pogotovo unuk. Stavili smo probne tablice i krećemo kući - rekao je Bodor.

Bojana Vujsić, dobitnica električnog automobila, rekla je da je za nagradu zaslužan njen šestogodišnji sin.

- Ne igram nagradne igre. Ovo je zasluga mog šestogodišnjeg sina koji je skupljao račune i uredno ih skenirao. Nije bilo šanse da izađe iz prodavnice bez računa - rekla je Vujsić.

Nagradni fond u ovom ciklusu obuhvata pet stanova i deset automobila, i to pet hibridnih i pet električnih modela.