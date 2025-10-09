OGLASIO SE JANAF: Obustavljamo saradnju sa NIS-om

JADRANSKI naftovod (JANAF) saopštio je danas da obustavlja saradnju sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) pošto, kako navodi, srpska kompanija nije dobila licencu potrebnu za nastavak izvršavanja Ugovora o transportu sirove nafte, čime od 8. oktobra prestaje mogućnost dalje realizacije ugovorenih aktivnosti.

Foto Shutterstock

- JANAF nastavlja da aktivno, u saradnji sa Vladom Republike Hrvatske i svojim američkim pravnim savetnicima, radi na mogućnostima pronalaženja rešenja u skladu sa važećim regulatornim okvirom - navodi se u saopštenju kompanije.

Hrvatska kompanija ističe da je finansijski stabilna i spremna za tržišne izazove i da to potvrđuju sprovedeni stres testovi i analize.

Uprava JANAF-a naglašava da poslovanje firme nije ugroženo i da će nastaviti s planovima diverzifikacije i širenja na nova tržišta, objavljeno je na veb stranici JANAF-a.