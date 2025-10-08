Ekonomija

PAŽLJIVO POGLEDAJTE DANAŠNJI IZVEŠTAJ: Oglasila se NBS - Ovo su najnovije informacije

V.N.

08. 10. 2025. u 08:02

ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,1611 dinara.

ПАЖЉИВО ПОГЛЕДАЈТЕ ДАНАШЊИ ИЗВЕШТАЈ: Огласила се НБС - Ово су најновије информације

Foto Shutterstock

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou, kao i od početka godine oslabiti za po 0,1 odsto, rekli su iz Narodne banke Srbije.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar od juče je jači za 0,2 odsto i iznosi 100,4726 dinara za dolar.

