NOVA RADNA MESTA ZA KRALJEVČANE U POŠTI SRBIJE: Otvoren savremeni logistički centar, 42 robota sortiraće pošiljke

POTPREDSEDNICA Vlade i ministar privrede Adrijana Mesarović prisustvovala je otvaranju savremenog poštansko-logističkog centra i puštanju u rad robotizovanog sistema za sortiranje pošiljki u Kraljevu.

Foto V. Danilov

Ona je istakla da novi sistem predstavlja veliki korak napred za sve, te da je kao ministarka privrede izuzetno ponosna što realizuju tehnološki napredne projekte.

- Robotizovani sistem sa čak 42 robota, koji danas puštamo u rad, omogućiće bržu, efikasniju i pouzdaniju isporuku pošiljki. Vreme čekanja će biti smanjeno, a kvalitet usluge podignut na nivo koji odgovara savremenim evropskim i svetskim standardima. U praksi to znači da će svaki stanovnik Srbije, bez obzira na to da li živi u srcu Beograda ili u najudaljenijem delu naše zemlje, imati jednako dostupnu i kvalitetnu poštansku uslugu- rekla je Mesarović.

Kako je navela, ovo je za privredu posebno značajno.

- Brža logistika i pouzdan transport jesu osnova razvoja malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednika, start-apova, ali i velikih kompanija. Oni koji stvaraju, proizvode i izvoze, sada će sa još više sigurnosti i lakoće moći da plasiraju svoje proizvode, ne samo u Srbiji već i van granica naše zemlje. Šta to konkretno znači za Kraljevo i za ceo region Centralne Srbije, jer ova jedinica Pošte Srbije pokriva područje dva grada, Kraljeva i Novog Pazara i četiri opštine, Rašku, Vrnjačku Banju, Sjenicu i Tutin? To znači brzinu i pouzdanost poštanskih usluga a robotizovano odeljenje, kao centar modernog poslovanja, stvoriće uslove za privlačenje novih kompanija i podsticaj lokalnom preduzetništvu. Brza i efikasna logistika je krvotok svake zdrave privrede, a mi danas Kraljevu dajemo upravo to – snažan i moderan logistički puls- navela je.

Ministarka je posebno naglasila da osim što osnažuje postojeće zaposlene, ovaj centar će otvoriti i mogućnosti za nova, moderna zanimanja – inženjere, tehničare i operatere koji će upravljati ovim visokotehnološkim sistemom.

-Dakle, ovaj projekat je jasan signal da verujemo u potencijal Kraljeva i njegovih građana, da verujemo da upravo ovde treba graditi budućnost. Uskoro će Moravski koridor povezati sva veća naselja centralne Srbije između Pojata i Čačka – Ćićevac, Stalać, Kruševac, Trstenik, Vrnjačku Banju, Kraljevo i Čačak, gde živi oko pola miliona stanovnika i ovo je deo vizionarske politike predsednika Aleksandra Vučića u koji se u potpunosti uklapa modernizacija poštanskog saobraćaja. Želim da se posebno zahvalim našim inženjerima, projektantima i svim zaposlenima Pošte Srbije koji su svojim znanjem i predanošću doprineli da ovo postane stvarnost. Zahvaljujem se i lokalnoj samoupravi na saradnji i podršci- dodala je Mesarović.

Ministarka je podsetila da najveću zahvalnost duguje građanima Kraljeva.

-Vaše poverenje je ono što nas pokreće. Ovaj centar je simbol naše odlučnosti da koračamo u korak sa vremenom, da prihvatimo izazove i iskoristimo nove tehnologije u korist svakog pojedinca, ali i u interesu celog društva. Ponosni smo što pokazujemo da znamo i možemo više, kada smo zajedno – država, lokalna samouprava, privrednici i građani.

Ona je podvukla i da gospodina Anđelkovića, direktora Pošte, nije poznavala ranije i da je njihov prvi susret bio je prilikom početka pregovora za kolektivni ugovor koji se tiče zaposlenih u Pošti Srbije.

-Toliku posvećenost, borbenost, profesionalnost, s jedne strane da očuva stabilnost preduzeća, a sa druge strane tolika srčana i iskrena borba za svakog zaposlenog. Ja to nisam videla u životu, a imala sam priliku i iskustva. To me je posebno motivisalo da naučim od njega koliko je neprospavanih noći vredno da se izborimo za materijalni položaj svakog zaposlenog. Ja sam posebno vezana za Poštu Srbije. Do 2012. godine penzije su bile neizvesne, neredovne, tada su penzioneri radovali penziji, a sada je uobičajeno da određenog dana u mesecu dođe poštar. Iz tog radovanja moja pokojna baka je pravila krofne kada dolazi poštar i donosi penziju. On nam je postao negde deo porodice. Ali danas živimo u mirnoj i stabilnoj zemlji gde penzije imaju kontinuitet rasta zahvaljujući politici Aleksandra Vučića- kazala je i dodala:

-Mi se svakodnevno borimo da sa našim konkursima podržimo mali sektor, preduzeća. Pozivam sva mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike da se jave na sve postojeće konkurse kada je u pitanju podrška države. Paralelno s tim se borimo za direktne strane i domaće velike investicije. Očekujemo još otvaranja novih radnih mesta do kraja godine i borimo se da budemo u odnosu na sve izazove da očuvamo privredni ambijent i da idemo napred, da budemo jedna od najbrže rastućih ekonomija, što i sada jesmo i pored svih pokušaja rušenja naše države. Borićemo se i pobedićemo.