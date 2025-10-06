PAPRIKE I ZA NAS I ZA KOMŠIJE: U jeku sezone pripreme zimnice na tržištu je dovoljno domaće robe odličnog kvaliteta

U vreme naše posete Kvantaškoj pijaci u Leskovcu vri kao u košnici. Na ulazu se neprekidno smenjuju vozila sa robom ubranom na plodnim poljima Leskovačke kotline. Kupci iz svih krajeva Srbije, od Vranja, preko Niša i Jagodine do Bora i Beograda, zagledaju papriku za ajvar, turšiju, baburu, paradajz, kornišone...Nema šta nema.

foto: I.Mitić

Cene su uvek takve da je kupcima skupo, a proizvođačima jeftino. One zavise i od kvaliteta robe, ali i količina kojima se trguje. Neizbežno je i cenkanje pre dogovora. Kad padne dlan na dlan, prodata roba se prebacuje iz vozila u vozilo, a novac iz ruke u ruku.

Proizvođači ih zadovoljno trljaju, jer žure na svoja polja i pod plastenike. Čeka ih berba. Sutra je novi dan koji, kao i svaki drugi tokom cele sezone, donosi neizvesnost. Cene na Kvantaškoj pijaci nikada nisu fiksne. Formira ih promenjiva ponuda i potražnja.

foto: I.Mitić

Sve je manje leskovačkih povrtara koji svoju robu prodaju na malo odnosno na zelenim pijacama širom zemlje. Većina trguje baš ovde, dok raste i broj onih koji tek ubrano povrće prodaju poznatim kupcima još kod svojih kuća. Kontinuirano šire i unapređuju proizvodnju, pa količinima i kvalitetom mogu da odgovore zahtevima i najprobirljivijih trgovaca.

- Naša roba tek iz najmanje treće ruke stigne do Beograda gde se krčmi. Ove sezone domaća proizvodnja zadovoljila je potražnju na srpskom tržištu, a deo leskovačkog povrća odlazio je i u inostranstvo, prvenstveno u zemlje regiona, dok uvoza gotovo da nije ni bilo - pričaju nam vredni povrtari.

Oni su uglavnom zadovoljni minulom sezonom. Kažu da uvek ima mesta za bolje. Kraj ih je iznenadio, jer je umesto povećanja tražnje, kako je to uobičajeno, doneo pad u odnosu na leto koje je za nama. Takva je i situacija sa paprikom ajvarkom, iako je u jeku vreme pripreme čuvenog „leskovačkog kavijara“.

- Promenjiva je tražnja, a najveća konkurencija su nam proizvođači iz Banata. Ima i manjeg uvoza iz Severne Makedonije. U početku se prodavala po ceni od 150 do 160, a sada se njena cena kreće između 100 i 120 dinara. Prošle godine smo imali malo višu cenu, ali gledajući celokupnu sezonu možemo da kažemo da nije bila loša – priča nam Ivan Stojković iz Navalina čija porodica sa četiri radnika, na tri hektara zemlje, osim ajvarke proizvodi baburu i paradajz i to uglavnom za poznate kupce.

I njegov mnogo mlađi kolega Stefan Stanković iz Stajkovca je očekivao veću potražnju u ovo doba godine, ali ne zna razloge koji su doveli do njenog pada.

- Sada pred kraj je nešto usporilo, da ne kažem stalo. Jesen je uvek bila dobra, ali ove sezone nije kao pre. Generalno gledano, leto je bilo odlično, pa ne treba da budemo nezadovoljni – smatra Stefan koji papriku za ajvar proizvodi na pola hektara u zaštićenim uslovima i prodaje je za 120 dinara po kilogramu.

Na našu molbu još nekoliko povrtara na sličan način sumira ovogodišnje rezultate.

- Šta smo uradili, uradili smo. Imali smo robu prvoklasnog kvaliteta i dobru potražnju, pa i cene, tokom proleća i leta. Što se ajvarke tiče ona traži zalivanje i vreme bez padavina. Smena kiše i sunca joj ne odgovaraju, jer se tada javljaju bolesti, ali poslednje četiri godine to nije slučaj. Svaki kupac je odavde otišao sa odličnom robom tako da, uz tradicionalnu pripremu, garantujemo baš ukusan ajvar, ali i ostalu zimnicu – zaključuju iskusni povrtari sa juga Srbije, dok se jedan od kupaca iz Bora, sa prepunim automobilom povrća, raspituje kako da stigne do auto-puta.

TRAŽE SE KORNIŠONI I TURŠIJA

Kilogram kornišona u Leskovcu se prodaje za 160 do 180 dinara i on je u ovo vreme baš tražena roba, kao i paprika za turšiju čija se cena kreće u rasponu od 120 do 150 dinara po kilogramu. Šargarepom se trguje po ceni od 50 do 60 dinara. Kilogram krompira plaća se 40 do 60, krastavca 20 do 40, a karfiola 40 do 50 dinara. Cena ljute paprike je 200 dinara, babure od 120 do 150, crnog luka 30, a kupusa 20 do 25 dinara za kilogram. Paradajz, popularni pink, plaća se 120, a ostale sorte od 80 do 100 dinara.