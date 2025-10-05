DOBRE VESTI Vučić najavio novu liniju Er Srbije
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostujći u emisiji Hit Tvit na TV Pink najavio je novu liniju Er Srbije.
Od marta letimo za Toronto, samo da rešimo detalje sa kanadskim vlastima.
Dodao je da to nemaju mnnogo veće zemlje od nas.
Mi očekujemo ove godine 9 ili 10 miliona putnika, inače bismo imali i 15 miliona putnika, imali bismo i više, ali ne uzimamo low-cost kompanije. Mi moramo da zaštitimo nacionalnu kompaniju, navodi on.
