FAO: Cene hrane pale na najniži nivo u poslednja tri meseca, jedino meso dostiglo novi rekord

SVETSKE cene hrane su u avgustu pale na najniži nivo za tri meseca, ali cene mesa su porasle na rekordni nivo, objavila je Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO).

Vrednost indeksa svetskih cena prehrambenih proizvoda (FFPI) za septembar iznosi 128,8 poen, što je blagi pad u odnosu na revidiranih 129,7 poena u avgustu, navodi FAO.

Pad cena žitarica, mlečnih proizvoda, šećera i biljnih ulja prevagnuo je nad rastom cena mesa, pokazuju najnoviji podaci organizacije, prenosi B92.

Vrednost indeksa koji prati cene žitarica smanjena je 0,6 odsto na 105 poena, što je najniži nivo u četiri godine. Cene pšenice pale su treći mesec zaredom, zbog slabe potražnje i velikih prinosa u Rusiji, Evropi i Sjevernoj Americi. Kukuruz je pojeftinio zahvaljujući obilnim zalihama iz Brazila i Sjedinjenih Američkih Država, dok je privremeno ukidanje poreza na izvoz u Argentini dodatno oborilo cene.

Indeks mleka i mlečnih proizvoda pao je treći mesec zaredom, 2,6 odsto na 148,3 poena. Maslac je pojeftinio sedam odsto usled sezonski većih zaliha, dok su mleko u prahu i sir takođe zabilježili pad.

Pored toga, vrednost indeksa cena šećera spustio se 4,1 odsto na 99,4 poena, što je najniži nivo od marta 2021. godine. Pad je posledica snažne proizvodnje u Brazilu, kao i povoljnih uslova u Indiji i Tajlandu koji obećavaju bogatu žetvu. Cene biljnih ulja smanjene su 0,7 odsto na 167,9 poena, usled nižih cena palminog i sojinog ulja, što je prevagnulo nad rastom cena suncokretovog ulja i uljane repice.

Meso je dostiglo novi rekord – indeks je porastao 0,7 odsto na mesečnom nivou na rekordnih 128 poena. Potražnja u Sjedinjenim Američkim Državama i Australiji podigla je globalne cene junetine na istorijski maksimum. Poskupela je i ovčetina, dok su cene svinjetine i živinskog mesa ostale uglavnom stabilne. Ukupna vrednost indeksa svetskih cena prehrambenih proizvoda (FFPI) za septembar porasla je 3,4 odsto međugodišnje, ali je istovremeno 20 odsto manja u odnosu na vrhunac iz marta 2022. godine, dodaje se u izveštaju FAO.

