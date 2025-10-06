NOVA MINE-TO-EARN MEME KRIPTOVALUTA PEPENODE NUDI 848% PRINOS OD STAKINGA: Još samo 48 sati do kraja trenutne runde

PEPE Node (PEPENODE), prva „mine-to-earn“ meme kriptovaluta, već je prikupila više od 1,5 miliona dolara u svojoj pretprodaji.

Projekat menja koncept kripto rudarenja tako što zamenjuje rudarske mašine i visoke račune za struju virtuelnom igrom gde korisnici grade server sobe, kombinuju čvorove i zarađuju kako PEPENODE, tako i etablirane meme tokene poput Pepe (PEPE), Fartcoing (FARTCOIN) i drugih.

Rani investitori ne kupuju samo zbog ideje, već i zbog onoga što već sada mogu da rade sa svojim tokenima. Pretprodajne kupovine mogu se odmah staviti na staking kroz PepeNode-ov izvorni protokol, koji nudi dinamičan godišnji prinos (APY) od 848%, dajući vlasnicima prednost da naprave značajnu zalihu čak i pre lansiranja igre.

Međutim, ova ulazna tačka neće dugo ostati tako niska. Trenutna pretprodajna cena od 0,0010831 dolara po PEPENODE dostupna je još samo 48 sati, nakon čega se cena povećava u sledećoj rundi.

Odmah dostupna korist: 930 miliona tokena već na stakingu

PepeNode trenutno nudi jedan od najviših staking prinosa na tržištu – spomenutih 848% APY. Na tom nivou, stakeri zarađuju ekvivalent od oko 2,33% dnevno, što – ako se prinos ukamaćuje – znači da se investicija može duplirati za otprilike mesec dana, pod uslovom da stopa ostane stabilna.

Naravno, ovi prinosi su promenljivi jer zavise od broja tokena zaključanih u staking, pa se stopa prirodno smanjuje kako se više investitora priključuje protokolu. Ipak, ostaje izuzetna prednost jer se razlikuje od uobičajenog modela pretprodaje, gde rani kupci moraju da čekaju do token generation event-a (TGE). Sa PepeNode-om, investitori svoje tokene mogu odmah staviti u funkciju nakon kupovine u pretprodaji.

Ovaj pristup već se pokazuje popularnim jer su rani učesnici stavili na staking više od 930 miliona PEPENODE tokena, a taj broj će verovatno nastaviti da raste kako projekat privlači veću pažnju.

Gamifikacijom rudarenja i uvođenjem korisnosti tokena od samog početka, PepeNode bi mogao postati jednako transformativan kao što su nekada bili play-to-earn (P2E) projekti u svom zenitu.

PepeNode donosi strategiju i takmičenje u virtuelno rudarenje

PepeNode transformiše kripto rudarenje u igru gde korisnici, umesto da troše ogromne sume na opremu i struju kako bi se nadmetali sa industrijskim operacijama, ulaze u virtuelno okruženje gde je fokus na izgradnji i optimizaciji server soba.

Čvorovi služe kao građevinski blokovi, svaki sa specifičnim karakteristikama, a snažnije kombinacije donose veće prinose, dok slabije konfiguracije usporavaju performanse. Vremenom, napredak zavisi manje od „sirove snage“, a više od strategije.

Ono što ovaj model čini održivim u poređenju sa ranijim P2E igrama jeste njegov deflatorni dizajn, gde svako unapređenje sagoreva 70% korišćenih tokena.

Tradicionalno rudarenje zahteva beskonačnu trku u hardveru, dok PepeNode gradi konkurentnost kroz efikasna unapređenja – što je održiviji model jer kontroliše ponudu i direktno vezuje vrednost za samu igru.

Na ovaj način, rudarenje postaje strateško nadmetanje, a ne infrastrukturna bitka. Sa dodatkom rang-lista koje prate najbolje igrače, oni na vrhu ne samo da dobijaju priznanje već i dodatne nagrade u obliku popularnih meme kriptovaluta kao što su PEPE, FARTCOIN i drugi.

PepeNode nije samo mašina za rudarenje jednog tokena – to je generator pasivnog prihoda za vodeće meme kriptovalute.

Da biste postali deo onoga što bi moglo biti sledeća velika stvar u virtuelnom rudarenju, posetite zvanični sajt i kupite PEPENODE koristeći ETH, BNB, USDT (ERC-20 i BEP-20) ili čak kreditne i debitne kartice.

Kupci se mogu povezati putem svojih omiljenih novčanika poput Best Wallet-a, koji se smatra jednim od najboljih kripto i Bitcoin novčanika na tržištu. PepeNode je već uvršten u Best Wallet alat za pretragu novih projekata Upcoming Tokens, pa možete kupovati, pratiti i preuzeti tokene čim projekat postane aktivan.

Za staking PEPENODE tokena i pristup trenutnom dinamičnom APY od 848%, investitori to mogu uraditi direktno putem izvornog protokola projekta.

Pametni ugovor PepeNode-a je revidirao Coinsult, što ranim učesnicima pruža dodatnu sigurnost i poverenje u bezbednost koda.

