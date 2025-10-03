VUČIĆ NAJAVIO: Ceo Moravski koridor biće gotov do 28. juna sledeće godine

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će ceo Moravski koridor biti gotov do 28. juna sledeće godine.

G.Šljivić

Vučić je prilikom povratka vozom iz Subotice u Beograd kojim je putovao povodom puštanja u rad deonice brze pruge Novi Sad - Subotica kazao i da to nije kraj, jer kad uradite tako nešto dolazi sledeće i naveo da mora da se radi put Raška -Pazar, kao i put od Požege ka Arilju, Ivanjici, Kušićima i prema Crnoj Gori.

Prema njegovim rečima, Moravski koridor je sad problem za Crnu Goru, jer nam je Grčka sada mnogo bliža.

Vučić je najavio i da će do Nove godine biti otvorena još jedna deonica puta do Golupca.

Kako je rekao, kada se ide od Golupca prema Donjem Milanovcu tamo sad ima malo naroda, ali ima mnogo ljudi koji žive u inostranstvu i koji bi se vraćali.

Vučić je kazao i da ukoliko se nađu investitori za mesta oko Negotina ima smisla da se radi i brza saobraćajnica oko Brze Palanke, jer je ona na pola puta između Kladaova i Negotina.

Govoreći o radovima na gradilištu za Ekspo 2027 , Vučić je rekao da teku u skladu sa rokovima, a da se kasni sa izgradnjom Nacionalnog stadiona, ali da se nada da će u martu 2027. stadion biti otvoren.

- Ako tad budemo otvorili stadion, biću najsrećniji. Na gradilištu Expo je sve u roku, negde ide malo ispred roka, posebno stambene jedinice, naše firme rade najvećim delom. Nacionalni stadion kasni, ali stići ćemo mi sve to - rekao je Vučić.

Naveo je da je i važna železnička veza koja će biti između Ekspa, aerodroma ''Nikola Tesla'' i Obrenovca.

- Možete zamisliti šta dobija Obrenovac i ceo taj kraj. A o muzejima neću ni da pričam, o Prirodnjačkom muzeju, akvarijumu, Akvatik centru - rekao je Vučić.

Na pitanje da li očekuje u narednom periodu neke pritiske u smislu da se distanciramo od Pekinga i kako bi to izgledalo, rekao je da tih pritiska ima već godinama, i da ne želi da opterećuje narod kako to izgleda.

- Nastaviće se i biće ih sve više i sve snažnije. Kina je najbrže rastuća zemlja koja se najsnažnije modernizuje. To je zemlja čija vojska najbrže raste u svetu ne samo brojčano, već po svom kvalitetu i po svojim kapacitetima. Ranije je bilo samo Rusija, a sad su Kina i Rusija - rekao je Vučić.

(Tanjug)