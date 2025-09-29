Ekonomija

DVE SAOBRAĆAJNICE SPAJAJU SE SA PUTEM BAČKI PETROVAC-GLOŽAN Šta sve podrazumeva infrastrukturno opremanje industrijske zone u ovom mestu

В.Н.

29. 09. 2025. u 18:28

POTPREDSEDICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović potpisala je u Vladi Srbije ugovor sa predsednicom opštine Bački Petrovac Vierom Krstovski o komunalnom opremanju industrijske zone u ovom mestu.

ДВЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ СПАЈАЈУ СЕ СА ПУТЕМ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ-ГЛОЖАН Шта све подразумева инфраструктурно опремање индустријске зоне у овом месту

Foto: Instagram/Adrijana Mesarović

Ona je naglasila da je Ministarstvo privrede fokusirano na izgradnju neophodne i nedostajuće infrastrukture u industrijskim i poslovnim zonama kako bi ih opremili i stvorili preduslove da Srbija privlači nove investitore, da otvara nova radna mesta i da smanjuje stopu nezaposlenosti.

- Ovo je izuzetno važan projekat u Bačkom Petrovcu, to je relativno mlada industrijska zona, svega desetak subjekata tamo posluje, ali ima veliki potencijal. Sada ćemo izgradnjom komunalne i vodovodne mreže i javne rasvete, gasa i saobraćajnih površina, opremiti one parcele koje mogu da se privedu nameni. Dve pristupne saobraćajnice S2 i S7, kako se nazivaju, spojiti sa glavnim putem Bački Petrovac- Gložan koji će olakšati tu komunikacionu mrežu - naglasila je. 

Mesarović je dodala da je u fokusu aktivnosti ministarstva opremanje industrijskih zona, jer samo tako možemo da budemo konkurentni na svetskoj investicionoj mapi i privlačimo nove investitore. 

- Ovaj projekat je vredan 141,7 miliona dinara PDV-om, a u celosti ga finansira Ministarstvo privrede - reči su ministarke.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Kako se menja kultura kupovine u Srbiji
Ekonomija

0 0

Kako se menja kultura kupovine u Srbiji

Ako se vratimo deset ili petnaest godina unazad, kupovina je u Srbiji izgledala sasvim drugačije nego danas. Ljudi su odlazili u tržne centre, čekali redove ispred kasa i nosili kese kući. Gotovina je bila dominantan način plaćanja, a čak i oni koji su imali kartice retko su ih koristili van bankomata. Kada se pominjala online kupovina, uglavnom je bilo reči o tehnici – telefonu, televizoru ili računaru koji je bio jeftiniji nego u radnji.

29. 09. 2025. u 15:41

Politika
Tenis
Fudbal
SPLIT U ŠOKU: Stigli brojni navijači, nose zastavu Krajina živi vječno! (FOTO)

SPLIT U ŠOKU: Stigli brojni navijači, nose zastavu "Krajina živi vječno!" (FOTO)