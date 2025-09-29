DVE SAOBRAĆAJNICE SPAJAJU SE SA PUTEM BAČKI PETROVAC-GLOŽAN Šta sve podrazumeva infrastrukturno opremanje industrijske zone u ovom mestu
POTPREDSEDICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović potpisala je u Vladi Srbije ugovor sa predsednicom opštine Bački Petrovac Vierom Krstovski o komunalnom opremanju industrijske zone u ovom mestu.
Ona je naglasila da je Ministarstvo privrede fokusirano na izgradnju neophodne i nedostajuće infrastrukture u industrijskim i poslovnim zonama kako bi ih opremili i stvorili preduslove da Srbija privlači nove investitore, da otvara nova radna mesta i da smanjuje stopu nezaposlenosti.
- Ovo je izuzetno važan projekat u Bačkom Petrovcu, to je relativno mlada industrijska zona, svega desetak subjekata tamo posluje, ali ima veliki potencijal. Sada ćemo izgradnjom komunalne i vodovodne mreže i javne rasvete, gasa i saobraćajnih površina, opremiti one parcele koje mogu da se privedu nameni. Dve pristupne saobraćajnice S2 i S7, kako se nazivaju, spojiti sa glavnim putem Bački Petrovac- Gložan koji će olakšati tu komunikacionu mrežu - naglasila je.
Mesarović je dodala da je u fokusu aktivnosti ministarstva opremanje industrijskih zona, jer samo tako možemo da budemo konkurentni na svetskoj investicionoj mapi i privlačimo nove investitore.
- Ovaj projekat je vredan 141,7 miliona dinara PDV-om, a u celosti ga finansira Ministarstvo privrede - reči su ministarke.
