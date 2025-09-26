Ekonomija

OVO SU NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo narednih sedam dana plaćati benzin i dizel

В. Н.

26. 09. 2025. u 12:51

CENE goriva u narednih sedam dana ostaju iste, pa će maksimalna maloprodajna cena evrodizela biti 195 dinara za litar, a benzina BMB95 181 dinar, rečeno je u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine.

ОВО СУ НОВЕ ЦЕНЕ ГОРИВА: Ево колико ћемо наредних седам дана плаћати бензин и дизел

Foto Tanjug

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova i na snazi su sedam dana.

