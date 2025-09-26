OVO SU NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo narednih sedam dana plaćati benzin i dizel
CENE goriva u narednih sedam dana ostaju iste, pa će maksimalna maloprodajna cena evrodizela biti 195 dinara za litar, a benzina BMB95 181 dinar, rečeno je u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine.
Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova i na snazi su sedam dana.
