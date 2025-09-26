BEOGRAD DOMAĆIN SVETSKE SCENE TUNELOGRADNJE

U SAVA Centru biće predstavljeni projekti iz Evrope, Azije i Amerike, ali i domaći - poput tunela Iriški venac i Beogradskog metroa

Promo

Beograd će ove jeseni biti u centru svetske pažnje kada je reč o tunelima i podzemnim konstrukcijama. Globalna manifestacija i dodela najprestižnijih priznanja u ovoj oblasti - ITA Tunnelling Awards - održaće se od 1. do 3. oktobra u Sava centru, istovremeno sa Southeastern Europe Tunnelling Conference (SETC-2025), konferencijom koji okuplja stručnjake i projekte iz jugoistočne Evrope i šire.

NAGRADE ZA NAJBOLjA DOSTIGNUĆA ITA Tunneling Awards promoviše najznačajnija dostignuća u projektovanju i izgradnji tunela i podzemnih konstrukcija. Finalisti dolaze iz celog sveta - Kine, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Japana, Švedske, Francuske, Italije, Singapura, Grčke i drugih zemalja, sa projektima koji postavljaju globalne standarde u tunelogradnji. Nagrade se dodeljuju u više kategorija, uključujući velike i srednje infrastrukturne projekte, tehničke inovacije, inovacije u održivosti, sigurnost u tunelogradnji, kao i kategoriju Mladi tunelista godine.

Zajednički ih organizuju Međunarodno udruženje za tunele i podzemne prostore (ITA-AITES) i Srpsko udruženje za tunele i podzemne konstrukcije (ITA Srbija), dok je tehnički organizator Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“.

Promo

- Beograd je danas središte realizacije tunelskih projekata u regionu, a organizacija ovakvog događaja je veliko priznanje za nas. Pokazuje naš značaj na svetskoj sceni tunelske industrije. Ovo je prilika da pokažemo domaće kapacitete i projekte celom svetu, a ujedno i da se naše kolege, stručnjaci iz Srbije, upoznaju sa najinovativnijim svetskim projektima i tehnologijama, da prate trendove i najbolje prakse - izjavio je prof. dr Dejan Divac, predsednik ITA Srbija i direktor Instituta „Jaroslav Černi“, institucije sa višedecenijskim iskustvom u projektovanju i istraživačkim radovima u oblasti podzemnih konstrukcija. Organizaciona uloga Instituta u ovim stručnim skupovima dodatno potvrđuje ulogu naše institucije kao jednog od centara stručnosti i nauke u oblasti inženjerstva u Srbiji i regionu. To je i poruka da Srbija ima kapacitet i znanje za najsloženije infrastrukturne projekte, što jača i međunarodni ugled domaće struke.

Na manifestaciji će domaće kompanije i institucije predstaviti aktuelne projekte iz Srbije: tunel „Iriški venac“, Beogradski metro i tunel u Karađorđevoj ulici. Pored njih, biće izloženi i projekti iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Rumunije, Turske, Severne Makedonije i Grčke, što stvara jedinstvenu priliku za razmenu iskustava i jačanje regionalne saradnje.

NA TEHNIČKOJ IZLOŽBI 25 KOMPANIJA Prateći deo konferencije činiće i tehnička izložba na kojoj će učestvovati 28 kompanija iz zemlje i sveta. Među izlagačima će se naći globalni giganti u proizvodnji mašina za tunelogradnju, proizvođači građevinskih materijala i inovativnih tehnologija, kompanije specijalizovane za rasvetu, građevinsku opremu i softverska rešenja, kao i domaće i međunarodne kompanije - lideri u izvođenju radova u ovoj oblasti.

Za SETC-2025 konferenciju je pristiglo više od 45 radova iz 20 zemalja, a tokom oba skupa očekuje se učešće gotovo 400 učesnika što daje snažnu međunarodnu dimenziju.

- Za našu struku i nauku to znači uključivanje u globalne tokove, mogućnost da doprinosimo razmeni znanja i da podižemo standarde u realizaciji domaćih projekata, čime se ujedno potvrđuje i naša pozicija pouzdanog partnera u međunarodnoj zajednici - zaključio je Divac.