BEOGRADSKO TRŽIŠTE NEKRETNINA DOBILO SVETSKU INOVACIJU: Šetnja kroz Marinu Dorćol sa VR naočarima

25. 09. 2025. u 14:33

BEOGRADSKOJ javnosti danas je premijerno predstavljena svetska inovacija u real estate industriji – doživljaj budućeg naselja Marina Dorćol u virtuelnoj stvarnosti (VR).

БЕОГРАДСКО ТРЖИШТЕ НЕКРЕТНИНА ДОБИЛО СВЕТСКУ ИНОВАЦИЈУ: Шетња кроз Марину Дорћол са ВР наочарима

Marina Dorćol

Otvaranjem inovativnog prodajnog paviljona naselja Marina Dorćol, Beograd je dobio mesto koje redefiniše način predstavljanja stambenih projekata. Posetioci sada imaju priliku da uđu u prostor budućnosti i dožive svaki kutak naselja Marina Dorćol pre nego što bude izgrađeno.

Marina Dorćol

Paviljon je osmišljen kao fluidan prostor sa više celina, pa posetioci mogu razgledati maketu izrađenu od drveta, obići prostoriju sa odabranim materijalima i izložbenim kupatilom, kao i posebnu salu za prezentacije u obliku privatnog bioskopa, gde se na velikom platnu otkrivaju detalji projekta.

Vrhunac doživljaja je VR iskustvo u “pećini” koje posetiocima pruža mogućnost da prošetaju kroz buduće naselje, razgledaju stanove i uživaju u panoramskom pogledu na reku i marinu.

Marina Dorćol

- Marina Dorćol se razlikuje od ponude na tržištu po kvalitetu gradnje, arhitekturi i načinu na koji pristupamo kupcima. Zato smo želeli da stvorimo i prostor koji će na najbolji način dočarati tu viziju - izjavio je Miodrag Gazibara, direktor prodaje Marina Dorćol, i istakao da je u okviru prve faze već prodato 40% stanova.

Pored stambenih celina, projekat Marina Dorćol donosi i brojne javne sadržaje. Stanarima, komšijama i sugrađanima će biti dostupna otvorena promenada uz reku, lokali i ugostiteljski prostori, kao i pontoni namenjeni rekreativnim sportovima na vodi. Poseban akcenat stavljen je na zelene površine, čak 30.000 m² biće posvećeno parkovima i ozelenjavanju, dok su za stanare i posetioce predviđene posebne garaže i komforna parking mesta.

Marinu Dorćol projektovali su svetski priznati češki arhitekta Stanislav Fiala i srpska arhitektica Jelena Kuzmanović u okviru partnerskog biroa Kuzmanović + Fiala. Prva faza izgradnje, sa 263 stana, započeta je u julu ove godine, a završetak je planiran za treći kvartal 2028. godine.

Sve detalje o projektu i ponudi prve faze moguće je dobiti u prodajnom paviljonu, dok se termini za posete zakazuju unapred putem sajta Marina Dorćol. Svi zainteresovani mogu ga posetiti, doživeti VR iskustvo i dobiti sve informacije o ponudi stanova i uveriti se zašto je Marina Dorćol jedan od najatraktivnijih projekata u Beogradu.

