Ekonomija

SRBIJA MEĐU ZEMLJAMA SA NAJNIŽOM INFLACIJOM U REGIONU: Mere države doprinele stabilnosti cena, pogledajte podatke za druge zemlje u komšiluku

В.Н.

08. 12. 2025. u 09:32

PREMA najnovijim podacima za oktobar 2025. godine, Srbija se svrstava među zemlje sa najnižom godišnjom stopom inflacije u regionu.

Foto: Profimedia

Sa inflacijom od svega 2,8%, nalazi se ispod većine susednih država, kao što su Bugarska (3,8%), Hrvatska (4,0%), Mađarska (4,2%) i Crna Gora (4,8%). Najvišu inflaciju beleži Rumunija, koja dostiže čak 8,4%, dok se većina zemalja regiona kreće iznad nivoa od 4%.

Stabilnost cena u Srbiji ukazuje na uspešne ekonomske i monetarne mere koje su doprinele smanjenju pritisaka na troškove života.

Foto: Printskrin

Pad inflacije rezultat je čitavog niza mera koje je država sprovela sa ciljem zaštite standarda građana: ograničene su marže na osnovne proizvode, stabilisan je kurs dinara, a pojačana je i kontrola cena u maloprodaji. Pored toga, smanjene su kamatne stope na pojedine potrošačke kredite, što je dodatno rasteretilo domaćinstva.

Zahvaljujući kombinaciji ovih odluka, došlo je do smirivanja rasta cena, te je inflacija u oktobru pala na samo 2,8%, svrstavajući Srbiju među najstabilnije ekonomije u regionu.

■ Srbija ............... 2,8%

– Najniža inflacija u regionu
– Stabilan kurs dinara
– Ograničene marže i kontrola cena

■ Bugarska ............. 3,8%
■ Hrvatska ............. 4,0%
■ Mađarska ............. 4,2%
■ Crna Gora ............ 4,8%

■ Rumunija ............. 8,4%
– Najviša inflacija u regionu

(Kurir)

