SRBI MASOVNO SADE OVU BILJKU: Zarada do 1,5 miliona dinara godišnje

U VREMENU kada sve više poljoprivrednika traži alternativne i isplative kulture, glog se izdvaja kao biljka sa velikim ekonomskim potencijalom, naročito u Srbiji.

Foto: Profimedia

Glog (Crataegus) je listopadni žbun ili nisko drvo, koje uspeva u umerenim klimatskim uslovima, pa je savršeno prilagođen našem podneblju. Osim što je poznat po svojim lekovitim svojstvima, naročito korisnim za kardiovaskularni sistem, ova biljka je sve traženija u farmaceutskoj i herbalnoj industriji.

Cena jedne sadnice gloga kreće se od 200 do 400 dinara, a na površini od jednog hektara može se zasaditi između 3.000 i 4.000 sadnica, u zavisnosti od gustine sadnje i tipa zemljišta.

Prvi plodovi se očekuju već posle treće godine, dok pun rod stiže u periodu između 5. i 6. godine. U tom momentu, prinos može dostići 3 do 5 tona po hektaru, što po trenutnim cenama od 150 do 300 dinara po kilogramu može doneti i do 1,5 miliona dinara godišnje.

Višestruka upotreba

Osim plodova koji se koriste za proizvodnju čajeva, tinktura, kapsula i sirupa, glog ima i dodatnu vrednost u poljoprivredi – može služiti kao živa ograda i zaštita useva, zahvaljujući gustoj krošnji i trnovitim granama.

Minimalna nega, stabilan prihod

Za uspešan uzgoj gloga, preporučuje se sunčano mesto i propusno tlo, blago kiselo do neutralno. Održavanje nije zahtevno – biljka ne traži intenzivno navodnjavanje, a plodovi se beru u jesen, kada sazru i dobiju karakterističnu crvenu boju i slatko-kiselkast ukus.

Za mnoge koji traže dugoročnu i sigurnu investiciju u poljoprivredi, glog se pokazuje kao ekonomski opravdana i prirodno pogodna opcija – sa sve većom potražnjom i niskim troškovima proizvodnje, njegova popularnost nastavlja da raste.

(24sedam)