Ekonomija

SRBI MASOVNO SADE OVU BILJKU: Zarada do 1,5 miliona dinara godišnje

В.Н.

23. 09. 2025. u 08:07

U VREMENU kada sve više poljoprivrednika traži alternativne i isplative kulture, glog se izdvaja kao biljka sa velikim ekonomskim potencijalom, naročito u Srbiji.

СРБИ МАСОВНО САДЕ ОВУ БИЉКУ: Зарада до 1,5 милиона динара годишње

Foto: Profimedia

Glog (Crataegus) je listopadni žbun ili nisko drvo, koje uspeva u umerenim klimatskim uslovima, pa je savršeno prilagođen našem podneblju. Osim što je poznat po svojim lekovitim svojstvima, naročito korisnim za kardiovaskularni sistem, ova biljka je sve traženija u farmaceutskoj i herbalnoj industriji.

Cena jedne sadnice gloga kreće se od 200 do 400 dinara, a na površini od jednog hektara može se zasaditi između 3.000 i 4.000 sadnica, u zavisnosti od gustine sadnje i tipa zemljišta.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Prvi plodovi se očekuju već posle treće godine, dok pun rod stiže u periodu između 5. i 6. godine. U tom momentu, prinos može dostići 3 do 5 tona po hektaru, što po trenutnim cenama od 150 do 300 dinara po kilogramu može doneti i do 1,5 miliona dinara godišnje.

Višestruka upotreba

Osim plodova koji se koriste za proizvodnju čajeva, tinktura, kapsula i sirupa, glog ima i dodatnu vrednost u poljoprivredi – može služiti kao živa ograda i zaštita useva, zahvaljujući gustoj krošnji i trnovitim granama.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Minimalna nega, stabilan prihod

Za uspešan uzgoj gloga, preporučuje se sunčano mesto i propusno tlo, blago kiselo do neutralno. Održavanje nije zahtevno – biljka ne traži intenzivno navodnjavanje, a plodovi se beru u jesen, kada sazru i dobiju karakterističnu crvenu boju i slatko-kiselkast ukus.

Za mnoge koji traže dugoročnu i sigurnu investiciju u poljoprivredi, glog se pokazuje kao ekonomski opravdana i prirodno pogodna opcija – sa sve većom potražnjom i niskim troškovima proizvodnje, njegova popularnost nastavlja da raste.

(24sedam)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JUTARNJI PROGRAM VIŠE NEĆE BITI ISTI: Poginula poznata TV voditeljka

JUTARNjI PROGRAM VIŠE NEĆE BITI ISTI: Poginula poznata TV voditeljka