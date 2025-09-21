POVEĆANJE PENZIJA ĆE BITI VEĆE OD NAJAVLJENIH 12 POSTO: Vučić saopštio odlične vesti za najstarije sugrađane

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će u Srbiji od 1. decembra penzije biti veće za 12,2 odsto.

Foto: N.Skenderija/Shutterstock

- Umesto 436 evra, koliko je danas prosečna penzija, ona će iznositi 485 evra - rekao je Vučić u obraćanju javnosti u Palati Srbija povodom novih mera države u korist građana Srbije.

- To je predivna vest za naše najstarije građane. Od 1. decembra, poštovani građani Srbije, penzioneri, naši dragi očevi, majke, deke, bake, imaćete penziju uvećanu za 12,2 odstro - rekao je Vučić.

On je podsetio da su prošlog decembra penzije povećane za 10,9 odsto i to je kako je naglasio, u odnosu na novembar ukupno kumulativno 24,4 odsto uvećanje penzija.

