ŠOLAK NIJE DAO DA N1 I NOVU GLEDA CELA SRBIJA "Novosti" saznaju: Prilikom prodaje SBB na stolu bila izdašna ponuda za tzv. kritičke kanale
DA su N1 i Nova S televizije za političku i ličnu agenda kontroverznog biznismena Dragana Šolaka potvrdila je i "Junajted grupa" u svom prekjučerašnjem saopštenju, a to potvrđuju i saznanja "Novosti". Kako smo ekskluzivno došli do informacija, tokom pregovora oko prodaje SBB, on je odbio dve izdašne ponude za ove kanale od kojih je jedna garantovala punu nacionalnu pokrivenost ovim televizijama i poziciju među prvih 20 kanala kod svih kablovskih operatera. Pride bi ugovorom bila garantovana godišnja apanaža od 12 miliona evra, koju bi po pola plaćali "Telekom Srbija" i PPF, koji je kupio SBB. Nije je prihvatio.
Šolak je tražio 120 miliona evra da povuče N1 i Novu sa kabla, što je nelogično sa poslovne strane. Pa, čak i sa političke. Zašto? Da je prihvatio ponudu, finansijski bi osigurao ove dve medijske kuće. Osim garantovanih 12 miliona evra, one bi imale duplo veću penetraciju kod kablovskih operatera. To znači da je cela Srbija mogla da ima pristup ovim kanalima što bi samo po sebi povećalo njihove prihode i od marketinga. Ništa manje vredna nije i pozicija među prvih 20 kanala na listi.
Potpuno je nelogična argumentacija N1 i Nove prilikom pokušaja da opravda Šolakov zahtev da se povuku sa kabla. Smešno deluje argument da je sa 120 miliona evra hteo da obezbedi fond za deset godina nesmetanog rada ove dve televizije. Na stolu je imao sigurnih 12 miliona godišnje i veću gledanost, a hteo je u neizvesnu avanturu da se mimo kabla otisne u onlajn televiziju. Realno, samo sa ponuđenih 12 miliona godišnje i bez većeg priliva od marketinga jasno je da bi ove dve kuće imale punu finansijsku stabilnost.
Čak i druga ponuda prilikom pregovora je bila je finansijski identična, godišnje 12 miliona evra samo od PPF, ali je garantovala ekskluzivitet samo na SBB bez mogućnosti daljeg širenja na kablovskoj mreži.
Na osnovu svega jasno je da je 12 miliona evra godišnje dovoljno za funkcionisanje ovih kuća, a da je Šolak i njegov blizak saradnik Vladimir Ratajac, kako je objavila "Junajted medija" insistirali na 120 miliona evra jednokratno, i da puste niz vodu N1 i Novu. Tačnije, da ih odmah skinu sa kabla!
Kada je propao ovaj plan da do vrha napuni džepove, Šolak je nastavio da koristi uticaj u ove dve televizije kako bi se obračunavao sa novim rukovodstvom "Junajted medije" koje ga je smenila. Svakodnevno ove dve medijske kuće histerično vode kampanju protiv rukovodstava i direktora Stena Milera sa optužbama da za račun režima želi da ućutka ove "slobodne medije".
Koliko je neuspešan ovaj spin upravo potvrđuje činjenica da je Drgan Šolak odbio ponuđenu opciju da ove "slobodne medije" vidi cela Srbija. Da postoji strah režima od tih "slobodnih medija", zašto bi im državni "Telekom Srbija" ponudio i novac i širenje u sva domaćinstva u Srbiji?
Tajna je i u bonusu
NAKON prodaje SBB, "Junajted grupa" je smenila Dragana Šolaka sa čela, a on je uzvratio tužbama. U prvoj zahtevajući bonus "BC partnersa" u iznosu od 250 miliona evra. U drugoj je osporio svoju smenu. Juče je objavljena informacija da će mu bonus biti isplaćen.
