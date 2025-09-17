Ekonomija

"JOŠ JEDNO POVEĆANJE PLATA U OKTOBRU" Mali na pitanje "Novosti": Država ulaže u infrastrukturu, podigli smo plate u prosveti

17. 09. 2025. u 11:29

MINISTAR finansija Siniša Mali, izjavio je tokom obilaska novoizgrađene državne škole i vrtića u okviru "Beograda na vodi", da je došao da pokažem da država ulaže u infrastrukturu kada je prosveta u pitanju.

Foto: Printskrin

Na pitanje "Novosti" koliki je značaj ulaganja u obrazovanje i kako država planira da pomogne mladim talentima, ministar kaže:

- Ja sam danas došao ovde da pokažem da država i dalje ulaže u infrastrukturu kada je prosveta u pitanju. Nemojte da zaboravite da smo mi podigli plate i profesorima, podigli materijalne troškove univerzitetima, uprkos blokadama. Obezbedili nikada bolje uslove za delovanje. Podigli smo plate za pet odsto u martu, ide još jedno povećanje sada u oktobru. Onda imate izjednačavanje osnovne plate nastavnika sa prosečnom zaradom. Kroz ta ulaganja u prosvetni kadar, pokazujete im koliko su važni. Nadam se da će sada i ti profesori i nastavnici malo drugačije da shvate svoju ulogu i da se više posvete deci, a manje svakodnevnim političkim diskusijama. Da se bave svojim poslom i posvete onom kome trebaju, a to su naša deca.

