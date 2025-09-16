JOŠ JEDNA ZEMLJA STIŽE NA EKSPO 2027: Zvanično su potvrdili učešće

REPUBLIKA Mali, osma po veličini zemlja na afričkom kontinentu, jedna je od 120 zemalja koje su zvanično potvrdile učešće na izložbi Ekspo 2027 u Beogradu i koje će predstaviti svoje viđenje teme "Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve", od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

foto Ekspo

Diplomatski odnosi Srbije i Republike Mali, uspostavljeni 1961. godine, oduvek su bili veoma dobri i prijateljski, Ekspo 2027 predstavlja izvanrednu priliku da se oni dodatno ojačaju i prodube na obostrano zadovoljstvo, saopštili su iz preduzeća Ekspo 2027.

Direktor preduzeća Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić izrazio je zadovoljstvo što će još jedna zemalja Afrike učestvovati na izložbi u Beogradu.

- Veoma nas raduje što ćemo za manje od dve godine u Beogradu, u srcu Starog kontinenta, imati privilegiju da ugostimo naše prijatelje sa zapada Afrike, koji će svetu predstaviti svoj raskošni kulturni, umetnički i sportski potencijal. Pozdravljamo odluku Republike Mali da se pridruži igri za čovečanstvo i pozivamo ostale zemlje Afrike da 2027. dođu u Srbiju - izjavio je Jerinić.

Mali je debitovao na međunarodnim izložbama na Ekspo 1998. u Lisabonu i od tada je redovni učesnik svetskih i specijalizovanih izložbi, a član Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) postao je 2007. godine.

Zemlja ima izuzetno raznoliku etničku strukturu, pri čemu narod Bambara čini oko trećinu ukupnog stanovništva.

Njihov jezik, jedan od ukupno 13 zvaničnih jezika u Maliju, prevazilazi etničke okvire i služi kao glavno sredstvo komunikacije za više od polovine populacije. Ovakva uloga jezika doprinosi bogatstvu i raznolikosti kulturnog nasleđa Malija.

Muzička tradicija te zemlje vodi poreklo od griota, čuvenih afričkih pripovedača, koji se smatraju čuvarima kolektivnog pamćenja.

Najpoznatiji muzički instrumenti su kora, ngoni, balafon, đembe, tradicionalna gitara, soku, dunun, tamani, bara i Fulani flaute, dok ples ima značajnu ulogu u društvenom i kulturnom životu Malija.

Plesne večeri su uobičajeni oblik druženja među prijateljima, dok se tradicionalni plesovi pod maskama izvode tokom različitih ceremonija.

Najpopularniji sport u zemlji je fudbal, koji je stekao veliki broj poklonika nakon što je Mali bio domaćin Afričkog kupa nacija 2002. godine.

Nacionalni tim je stigao do finala tog takmičenja 1972. godine, dok je 2012. i 2013. zauzeo treće mesto.

Među najpoznatijim fudbalerima nalaze se se legendarni Salif Kejta, sa nadimkom Domingo, prvi dobitnik nagrade Afrički fudbaler godine 1970. godine, Frederik Kanute, dobitnik nagrade Afrički fudbaler godine 2007, nekadašnji igrač Sevilje i osvajač Kupa UEFA, i Sejdu Kejta, bivši igrač Barselone.

Međunarodno priznati fudbaleri iz ove zemlje su i Fuseni Dijabate, Mohamed Kamara, Amadu Haidara i bivši as Real Madrida Mamadu Dijara.

U košarci, Mali se može pohvaliti zvezdama kao što su Amara Si, legendarni igrač Asvela (u vlasništvu Tonija Parkera), Čeik Dijalo, bivši NBA igrač u SAD, i košarkašica Sika Kone, mlada zvezda VNBA lige.

Ekspo 2027 Beograd je prva međunarodna izložba na Zapadnom Balkanu za koju se očekuje da će tokom 93 dana trajanja privući više od četiri miliona posetilaca, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

