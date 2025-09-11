"OD JEDNOSOBNIH DO ČETVOROSOBNIH STANOVA" Mali obišao radove na izgradnji "Ekspo sela": 1.500 stanova biće u potpunosti opremljeni (VIDEO)

MINISTAR finansija Siniša Mali obišao je radove na izgradnji Ekspo sela i najavio da će biti gotovi za godinu dana, kada se očekuje useljavanje predstavnika zemalja učesnica specijalizove izložbe Ekspo 2027. godine u Beogradu.

Novosti

Mali je rekao da su završeni grubi radovi i da su u toku zanatski radovi.

Naveo je da će 11 zgrada od po sedam spratova činiti ovaj veliki kompleks i koje su deo najvećeg gradilišta u ovom delu Evrope.

- Plan je da u julu, avgustu završimo sa izgradnjom, sledi paralelno i opremanje. Svi ovi stanovi, njih 1.500 biće u potpunosti opremljeni. Već na leto i jesen kreću da dolaze delegacije, oni će svaki dan ovde preko puta upravljati svojim događajima - rekao je ministar, koji je istakao da je do danas 120 zemalja potvrdilo učešće na Specijalizovanoj izložbi.

- Srbija potvrđuje koliko se promenila, koliko smo privlačni i atraktivni. Ovaj Ekspo je najveća razvojna šansa ikada - navodi Mali.

Preko 1.000 evra imaćemo prosečnu zaradu u Srbiji, kazao je ministar.

- Videćete kako će Srbija da se promeni kada završimo Ekspo, sva infrastruktura ostaje. Apsolutno radimo nešto što generacijama koje dolaze ostavljamo u amanet - kaže Mali.

Ministar je kazao da će biti od jednosobnih do četvrosobnih stanova, od 37 do 102 kvadrata.

- Ovo je vrhunska lokacija - dodaje Mali.

- Na vrhu smo jedne od 11 zgrada i koje su deo najvećeg gradilišta u ovom delu Evrope. To je velika čast. Radi se o 1.500 stanova. Nakon godinu dana završili smo grube radove. Skoro 8.000 parking mesta. Potpuno novo naselje. Godinu dana tri i nešto hiljade ljudi će ovde da živi - kazao je.

Prema njegovim rečima, nakon izložbe biće doneta zajednička odluka o tome šta će biti sa tim stanovima.

- Gradi se i veliki hotel sa 400 soba, gradićemo tematske parkove, delfinarijume... Ovo postaje bukvalno Novi Beograd iza Novog Beograda. Imamo oko 1.400 radnika svakodnevno. Sve je to domaće znanje, naši ljudi. Mi smo ovde potpuno u roku. Imate priliku da vidite kako izgleda veliko Ekspo gradilište - rekao je ministar Mali.

On kaže da ćemo pokazati da pobeđujemo u onome u čemu do sada nismo, a to je ekonomija.

- Biće najveća izložba ikada po pitanju broja učesnika. Tek nakon Ekspa, otvaraju se nove razvojne šanse. I mi ćemo zato vrlo brzo izaći sa predlogom investicionog programa Srbija 2035, dakle do 2035. godine, šta sve još možemo na krilima tog Ekspa koji će se završiti 2027. godine, šta još možemo da uradimo za našu Srbiju. Jedan potpuno novi zamajac za naš rast i razvoj - kazao je i dodao da radovi teku apsolutno po planu.

- Nećemo stati. Gradimo, radimo, napredujemo - naveo je.

- Kada je Osaka u pitanju, naš paviljon je izuzetno posećen, 800.000 posetilaca - rekao je.

Kaže da posle Ekspa, stanovi ostaju, neko će tu da živi, tu će biti i novi sajam, ostaje nacionalni stadion, obilaznica, pruga, međunarodni pristan, svi građani će to koristiti.

- Sve je novo, i gasna infrastruktura, i kanalizacija, vodovod... Sve ostaje u amanet, za generacije koje dolaze. Domaćini smo najveće manifestacije u svetu 2027. Samo pogledajte i recite mi gde imate ovoliko gradilište. Sve ostaje i to je dobro. Promenili su se svi gradovi koji su bili domaćini ovakvih izložbi. Dobili smo poverenje da budemo domaćini - navodi Mali.

O nacionalnom stadionu

- Biće 52.000 mesta. Velelepan objekat. Kada uložite u infrastrukturu, to je podsticaj mladima. Kako bismo doprineli boljitku tog sporta. Građevinska dozvola je izdata, punom parom u tri smene - poručio je ministar.

O atentatu na Trampovog saradnika

- Čarli Kirk je legenda, osoba koja je svakodnevno posećivala kampuse po Americi, vrlo otvoreno razgovarala sa svima. Moje saučešće. Negativna kampanja, kampanja nasilja koju vode blokaderi, pripadnici opozicije, ta mržnja prema predsedniku Vučići i svima koji drugačije razmišljaju, i u Americi je dovela do toga. Da li je to njihova želja da se desi i kod nas? Pogledajte, sve češće i češće, imate ljude koji svakodnevno ponavljaju, neka se ponovi ono što se desilo Kirku, što se desilo u Nepalu, da vidimo Vučića ovakvog, onakvog, njegovu porodicu, njegovu decu... Taj govor mržnje ja osuđujem. Borimo se protiv toga. Mnogo veći broj građana je za mir i stabilnost. Na građanima je da vide razliku. Predsednik stalno pruža ruku za dijalog, iako dobija u kontri samo pretnje i reči mržnje. Molim i nadležne organe u Srbiji da reaguju na sve pretnje, da se zaustavi ako je moguće u korenu, da ne bi bilo sličnih situacija i kod nas. Na građanima je da odluče, vide, razumeju šta radi jedna, a šta druga strana. Bolju Srbiju ćemo opet videti u subotu. Moj poziv svim građanima. Okupićemo se da pokažemo da nam je Srbija u srcu. Nikada od nas nećete čuti ni nasilje, ni loše reči. Naša politika je mir i stabilnost - zaključio je ministar Mali.