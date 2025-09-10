"TRAMP NE VIDI SMISAO U EKONOMSKOJ IZOLACIJI" Di Vens: Sa Rusijom je moguće imati veoma produktivne ekonomske odnose
SA RUSIJOM je moguće imati veoma produktivne odnose na planu ekonomije, ocenio je potpredsednik SAD Džej Di Vens. Istakao je da predsednik Donald Tramp ne vidi nikakav smisao u ekonomskoj izolaciji Rusije.
- Budimo pošteni. Sviđala vam se Rusija ili ne, bilo da se slažete ili ne sa njenim argumentima o sukobu, činjenica je da imaju mnogo nafte, mnogo gasa, mnogo minerala - naveo je Vens u intervjuu za „Van Amerika njuz netvork“.
Vens je dodao da je šef Bele kuće Donald Tramp u pravu kada kaže da bi SAD, nakon postizanja mirovnog sporazuma, mogle da imaju veoma produktivne ekonomske odnose sa Rusijom.
Podsetimo, ministar finansija Rusije Anton Siluanov je rekao da je glavna tema razgovora lidera dve zemlje na Aljasci bila geopolitika ali da postoji interesovanje obe zemlje za saradnju u sferi ekonomije.
(Sputnjik)
