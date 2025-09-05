NOVI PRAVAC ZA DOLAZAK CRNOG ZLATA: Još jedan stub energetske Beograda, Budimpešte i Moskve

IZGRADNjA zajedničkog naftovoda između Srbije i Mađarske će se ubrzati, najavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto, navodeći da je to dogovorio sa ministarkom energetike Dubravkom Đedović Handanović. Ovo je strateški projekat Srbije koji će omogućiti da se naša zemlja poveže sa ruskim naftovodom "Družba" i tako diversifikuje snabdevanje crnim zlatom.

Foto AP

O ovom naftovodu je novinarima govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Pekingu, nakon sastanka sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom, ukazujući na neizvesnost koja postoji u vezi sa korišćenjem nafte koja će stizati tom trasom u budućnosti, zbog aktuelnih geopolitičkih okolnosti.

- Verujem, da sve to u narednom periodu možemo da rešimo, da ćemo to privesti kraju i da će to biti još jedan izuzetno značajan infrastrukturni projekat koji će Srbiji omogućiti diversifikaciju, dovođenja nafte do rafinerija, kao i mogućnost stvaranja i nekih novih rafinerija u budućnosti - rekao je Vučić. - Da bismo mogli normalno da živimo i da ekonomski napredujemo.

U utorak su predstavnici Srbije, Mađarske i Rusije razgovarali o realizaciji ovog projekata, a Đedović Handanović je istakla da je saradnja tri države u snabdevanju gasom na visokom nivou primer koji treba slediti i u oblasti snabdevanja naftom.

- Kao što gasovod "Balkanski tok", kojim se Srbija i Mađarska snabdevaju ruskim gasom, čini stub energetske povezanosti i pouzdanosti, tako i naftovod može postati novi stub saradnje - istakla je ministarka. - Naše dve zemlje prepoznale su strateški značaj izgradnje naftovoda. Njime će će Srbija obezbediti diversifikaciju snabdevanja sirovom naftom i unaprediti energetsku sigurnost, koja je naš najvažniji prioritet. U izazovnim geopolitičkim okolnostima neophodno je da imamo više mogućnosti za snabdevanje i izbegnemo potencijalne rizike od snabdevanja iz samo jednog pravca. U narednom periodu nastavićemo strateške razgovore sa predstavnicima ruske i mađarske vlade o pravnim, ekonomskim, tehničkim i drugim detaljima ovog važnog projekta, koji ima značaj ne samo za našu zemlju.

Na sastanku sa zamenikom ministra energetike Rusije Pavelom Sorokinom i državnim sekretarom u Ministarstvu spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom, konstatovano je ubrzanje projektovanja deonica naftovoda i na srpskoj i na mađarskoj strani, kao i da će razgovori na visokom nivou biti nastavljeni radi dogovora o svim preostalim pitanjima.

Nafotovod od Novog Sada do mađarskog Alđa imaće godišnji kapacitet 5,5 miliona tona nafte. Mađarski ministar Sijarto je u ponedeljak najavio da je planirano da se njihova deonica od 190 kilometara završi do kraja 2027. Naši zvaničnici su ranije naveli da je početak radova na izgradnji deonice u Srbiji planiran do kraja godine, a da se završetak projekta očekuje tokom 2027.

Sijarto je na mreži "Iks" ukazao i da je Ukrajina više puta napadala naftovod koji vodi ka Mađarskoj i Slovačkoj i da je zatvorila vitalni gasovod za snabdevanje centralne Evrope. Kako je naglasio, ti potezi Kijeva, povećavaju značaj mađarsko-srpske energetske saradnje.

Sirova nafta do Srbije sada stiže samo iz jednog pravca, preko hrvatskog naftovoda "Janaf". Izgradnjom novog naftovoda naša zemlja ne bi više zavisila od jednog pravca, a stabilno snabdevanje naftom, nakon prerade i naftnim derivatima, preduslov je za ekonomski razvoj. Povezivanjem na "Družbu" do potrošača u Srbiji bi stizala ruska nafta, ali ima mogućnosti da se tom trasom transportuje i crno zlato iz drugih bivših sovjetskih republika. nE.