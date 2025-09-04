UVOJEN ZAKLJAČAK O PROGRAMU SUBVENCIONISANIH KREDITA: Ovoliko je odvojeno za nabavku opreme i obrtna sredstva

VLADA Srbije usvojila je na današnjoj sednici Zaključak o utvrđivanju Programa subvencionisanih kredita za nabavku opreme i obrtna sredstva za koji je obezbeđeno 190 miliona dinara.

Foto N. Fifić

Program subvencionisanih kredita za nabavku opreme i obrtna sredstva omogućiće, kako je saopšteno iz Vlade Srbije, sistemsku podršku malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, posebno u uslovima finansijskih izazova na globalnom i regionalnom tržištu.

U saopštenju se navodi i da program podstiče investicije privrednih subjekata, proširenje proizvodnje i jačanje konkurentnosti.