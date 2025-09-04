Ekonomija

UVOJEN ZAKLJAČAK O PROGRAMU SUBVENCIONISANIH KREDITA: Ovoliko je odvojeno za nabavku opreme i obrtna sredstva

Танјуг

04. 09. 2025. u 17:20

VLADA Srbije usvojila je na današnjoj sednici Zaključak o utvrđivanju Programa subvencionisanih kredita za nabavku opreme i obrtna sredstva za koji je obezbeđeno 190 miliona dinara.

УВОЈЕН ЗАКЉАЧАК О ПРОГРАМУ СУБВЕНЦИОНИСАНИХ КРЕДИТА: Оволико је одвојено за набавку опреме и обртна средства

Foto N. Fifić

Program subvencionisanih kredita za nabavku opreme i obrtna sredstva omogućiće, kako je saopšteno iz Vlade Srbije, sistemsku podršku malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, posebno u uslovima finansijskih izazova na globalnom i regionalnom tržištu.

U saopštenju se navodi i da program podstiče investicije privrednih subjekata, proširenje proizvodnje i jačanje konkurentnosti.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BLIŽI SE POČETAK GRADNJE NOVOG MOSTA PREKO DUNAVA: Bačka Palanka dobija sponu sa selima u delu ove opštine u Sremu s druge strane reke
Ekonomija

0 0

BLIŽI SE POČETAK GRADNJE NOVOG MOSTA PREKO DUNAVA: Bačka Palanka dobija sponu sa selima u delu ove opštine u Sremu s druge strane reke

RADNA grupa koju je Vlada Srbije nedavno formirala za saradnju sa španskom kompanijom "Sentunion", kao izvođačem radova, korak je bliže ka početku izgradnje mosta na Dunavu, koji bi povezao Bačku Palanku sa njena dva sela na sremskoj strani - Neštinom i Vizićem - čiji žitelji do ovog grada, odnosno centra svoje opštine, mogu da dođu samo preko hrvatske teritorije, prelazeći granicu kod Iloka u Vukovarsko-sremskoj županiji. Jedina spona sa Bačkom Palankom bio im je dosad - i još je - most "25. maj", napravljen preko Dunava pre pola veka između Hrvatske i Srbije.

04. 09. 2025. u 16:42

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA