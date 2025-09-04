Ekonomija

"DOBRE SU ZA NAROD" Vučić: Građani zadovoljni novim ekonomskim merama

В.Н.

04. 09. 2025. u 13:49

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su nove ekonomske mere u Srbiji dobre za narod i da su građani njima zadovoljni, kao i da se njima štite i interesi trgovaca.

ДОБРЕ СУ ЗА НАРОД Вучић: Грађани задовољни новим економским мерама

Foto: Novosti

- Ovo (mere) ima odličan uticaj na narod. Gledamo mi da zaštitimo interese trgovaca na malo, trgovaca na veliko, svih, ali me najviše zanimaju obični građani - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara u Pekingu da prokomentariše saopštenje kompanije Delez Srbija u kome je navela da mere "prema trenutnim procenama imaju negativan uticaj".

Vučić je istakao da su trgovci lepo zarađivali do sada i, kako je rekao, lepo će zarađivati i ubuduće.

- Mene interesuje, ono što sam već rekao i nazvao mojom i našom svetinjom a to je, Srbija i naši građani. Građani su zadovoljni, a vi pronađite sebe u tom zadovoljstvu građana, jer da građani budu nezadovoljni, a vi zadovoljni, taj slučaj više se neće dogoditi - poručio je Vučić.

Fudbal
