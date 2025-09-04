"DOBRE SU ZA NAROD" Vučić: Građani zadovoljni novim ekonomskim merama
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su nove ekonomske mere u Srbiji dobre za narod i da su građani njima zadovoljni, kao i da se njima štite i interesi trgovaca.
- Ovo (mere) ima odličan uticaj na narod. Gledamo mi da zaštitimo interese trgovaca na malo, trgovaca na veliko, svih, ali me najviše zanimaju obični građani - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara u Pekingu da prokomentariše saopštenje kompanije Delez Srbija u kome je navela da mere "prema trenutnim procenama imaju negativan uticaj".
Vučić je istakao da su trgovci lepo zarađivali do sada i, kako je rekao, lepo će zarađivati i ubuduće.
*Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!*
- Mene interesuje, ono što sam već rekao i nazvao mojom i našom svetinjom a to je, Srbija i naši građani. Građani su zadovoljni, a vi pronađite sebe u tom zadovoljstvu građana, jer da građani budu nezadovoljni, a vi zadovoljni, taj slučaj više se neće dogoditi - poručio je Vučić.
*Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!*
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2
Preporučujemo
GRAĐNI ZADOVOLjNI: Pitali smo Beograđane da li su zadovoljni sniženjem cena? (VIDEO)
03. 09. 2025. u 07:00
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)