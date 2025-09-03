PENZIONERIMA OVDE NUDE DO 4790 PO SATU ZA OVAJ ZADATAK: Evo o čemu je reč

KAKO navode različiti mediji, usluga bake za najam u Japanu stoji oko 19 do 21 evro (≈2.220 do 2.460 dinara) po satu, a s uračunatim troškom dolaska ukupno 38 do 41 evro (≈4.440 do 4.790 dinara) po satu.

Da Japan živi u nekom sasvim drugom svetu, pokazuje činjenica da su pokrenuli uslugu „bake za najam“. Naime, tamo su usamljenost i izolacija starijih postali veliki problem, pa bake nude zagrljaje, razgovor, savete i topli obrok, a zauzvrat dobijaju posao, odnosno novčanu naknadu.

Ta inicijativa unajmljivanja baka u Japanu otvara nova radna mesta u društvu koje često zanemaruje iskustvo i veštine starijih žena. Kao baka za najam, 69-godišnja Taeko Kaji iz Tokija nudi životne savete svima koji je unajme, pruža im tople zagrljaje, a po želji i spremi obrok te pomogne u kućnim poslovima.

U ovom poslu uživa i kaže: „Nikad mi nije dosadno. Imam priliku da upoznajem nove ljude i zajedno sa njima stvaram posebna iskustva. Volim sve te ljude i zato smatram da je ovo savršen posao za mene.“

Kako navode mediji, usluga bake za najam stoji oko 19 do 21 evro (≈2.220 do 2.460 dinara) po satu, a s uračunatim troškom dolaska ukupno 38 do 41 evro (≈4.440 do 4.790 dinara) po satu. Klijenti su različitih godina, od dvadesetih do osamdesetih.

Prema podacima iz 2024. godine, udio žena u stalnom radnom odnosu i dalje je najveći u dobi od 25 do 34 godine. Očekuje se da će broj starijih žena na tržištu rasti, jer im zbog prekida karijere često nedostaje radnog staža. Malo njih može da živi samo od penzije.

Budući da Japan ima jednu od najstarijih populacija na svetu, sve je veća potreba za inovacijama koje spajaju brigu, zajednicu i zapošljavanje. OECD upozorava da bi smanjenje radno sposobnog stanovništva moglo usporiti privredni rast Japana. Predlaže se smanjenje rodnog jaza u zapošljavanju i veća otvorenost prema imigraciji.

Vlada Japana je već najavila da će od aprila 2026. godine kompanije morati da objavljuju razlike u platama između muškaraca i žena, kao i udeo žena na rukovodećim pozicijama, piše Telegraf.

(Alo)