Ekonomija

OBEĆANA ZEMLJA ZA BALKANCE, A DANAS NIKAD GORE PLATE: Evo o kojoj državi je reč

В.Н.

03. 09. 2025. u 18:22

PLATE u Nemačkoj su u drugom kvartalu porasle za 4,1 odsto, ponovo znatno više od inflacije, saopštio je Destatis.

ОБЕЋАНА ЗЕМЉА ЗА БАЛКАНЦЕ, А ДАНАС НИКАД ГОРЕ ПЛАТЕ: Ево о којој држави је реч

Foto: Unsplash

Inflacija u istom periodu bila 2,1 odsto, što znači da su plate porasle za realnih 1,9 odsto.

Trend rasta kupovne moći plata drži se već dve godine, pa je efekat inflacije posebno iz 2022. i 2023. uveliko potrt.

Inflaciju je zapalio napad Rusije na Ukrajinu i drastično poskupljenje energenata. Snažan talas poskupljenja je u te dve godine značajno erodirao vrednost novca, pa i kupovnu moć plate.

- Plate su u drugom tromesečju 2025. još bile slabije nego u drugom kvartalu 2019. godine. To je dug, težak period za zaposlene - rekao je ekonomista Malte Libker.

Nominalne plate su od aprila do juna natprosečno rasle u uslugama finansija i osiguranja, za 7,6 odsto, isto koliko u profesionalnim, naučnim i tehničkim uslugama, a u ostalim ekonomskim uslugama za 5,5 odsto. U sektoru energetskog snabdevanja, plate su pale za 0,2 odsto.

Uopšteno, manje plate su snažnije rasle u drugom tromesečju, navode statističari, piše DPA.

(Alo)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ČADEŽ NA SVETSKOM KONGRESU KOMORA: Vidimo se u Beogradu na EXPO2027
Preduzetnik

0 0

ČADEŽ NA SVETSKOM KONGRESU KOMORA: Vidimo se u Beogradu na EXPO2027

MARKO Čadež, predsednik Privredne komore Srbije (PKS), pozvao je danas u Melburnu predstavnike privrednih komora iz celog sveta da podrže njegov predlog da regionalni kongres svetskih privrednih komora bude održan 2027. godine u Beogradu, u okviru Specijalizovane izložbe Expo 2027. Delegacija PKS koju predvodi Čadež boravi u Melburnu na 14. Svetskom kongresu komora (14th World Chambers Congress 2025 – 14WCC), a kako je istakao predsednik PKS, njegov predlog naišao je na veliko interesovanje kolega.

03. 09. 2025. u 10:36

Politika
Tenis
Fudbal
TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum

TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum