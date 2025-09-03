OBEĆANA ZEMLJA ZA BALKANCE, A DANAS NIKAD GORE PLATE: Evo o kojoj državi je reč

PLATE u Nemačkoj su u drugom kvartalu porasle za 4,1 odsto, ponovo znatno više od inflacije, saopštio je Destatis.

Foto: Unsplash

Inflacija u istom periodu bila 2,1 odsto, što znači da su plate porasle za realnih 1,9 odsto.

Trend rasta kupovne moći plata drži se već dve godine, pa je efekat inflacije posebno iz 2022. i 2023. uveliko potrt.

Inflaciju je zapalio napad Rusije na Ukrajinu i drastično poskupljenje energenata. Snažan talas poskupljenja je u te dve godine značajno erodirao vrednost novca, pa i kupovnu moć plate.

- Plate su u drugom tromesečju 2025. još bile slabije nego u drugom kvartalu 2019. godine. To je dug, težak period za zaposlene - rekao je ekonomista Malte Libker.

Nominalne plate su od aprila do juna natprosečno rasle u uslugama finansija i osiguranja, za 7,6 odsto, isto koliko u profesionalnim, naučnim i tehničkim uslugama, a u ostalim ekonomskim uslugama za 5,5 odsto. U sektoru energetskog snabdevanja, plate su pale za 0,2 odsto.

Uopšteno, manje plate su snažnije rasle u drugom tromesečju, navode statističari, piše DPA.

(Alo)