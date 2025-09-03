AMERIČKI MEDIJI O GASOVODU „SNAGA SIBIRA 2“: Udarac Trampu, preokrenuće globalno tržište tečnog prirodnog gasa „naglavačke“

PROŠIRENjE isporuka ruskog prirodnog gasa Kini putem gasovoda „Snaga Sibira 2“ preokrenuće globalno tržište tečnog prirodnog gasa „naglavačke“ i moglo bi da osujeti planove Vašingtona da postane vodeći svetski dobavljač energenata, piše agencija Blumberg.

-Prvog dana po povratku u Belu kuću, predsednik Donald Tramp je obećao da će uspostaviti hegemoniju SAD na globalnom energetskom tržištu. Sedam meseci kasnije, taj cilj je bio ugrožen kada je najveći svetski uvoznik energenata (Kina) pokazao svoju ekonomsku i geopolitičku snagu, saopštava Blumberg.

Prema procenama agencije, uzimajući u obzir nove sporazume, Rusija potencijalno može da isporučuje Kini gas u količini ekvivalentnoj više od 40 miliona tona tečnog prirodnog gasa godišnje. To odgovara više od polovine kineskog uvoza tečnog gasa za celu 2024. godinu.

Kina je najveći uvoznik tečnog gasa na svetu, dok SAD mogu da isporučuju svoj gas upravo u tečnom obliku zbog geografske udaljenosti od većine glavnih tržišta. Već sada, zbog trgovinskog sukoba između dve zemlje, Kina već više od šest meseci ne uvozi američki tečni gas, navodi se u objavi.

-Imajući u vidu da je Kina najveći uvoznik tečnog gasa, ovo će preokrenuti tržište tečnog gasa „naopačke“. To je izuzetno negativan faktor za projekte u oblasti tečnog gasa koji su trenutno u fazi razmatranja, citira agencija analitičare investicione kompanije „Bernštajn“. U kompaniji smatraju da će ruski gas do početka 2030-ih pokrivati do 20 odsto potreba Kine za ovim resursom, u poređenju sa sadašnjih 10 odsto.

Kako je saopštila agencija, drugi stručnjaci takođe ističu da sporazumi između Rusije i Kine o gasu nisu slučajno objavljeni upravo sada, kada između Pekinga i Vašingtona i dalje traje trgovinski rat. Na taj način, Kina može poslati signal da joj u budućnosti neće biti potrebne dodatne isporuke tečnog gasa iz SAD.

-Takva perspektiva može izazvati pometnju u Beloj kući i u američkim kompanijama koje rade na projektima tečnog gasa, zaključuje agencija.

Podsetimo, „Snaga Sibira - 2“ je projekat snabdevanja Kine gasom iz zapadnosibirskih polja preko Mongolije kapacitetom od 50 milijardi kubnih metara godišnje.

„Snaga Sibira“ je magistralni gasovod iz Rusije u Kinu, dugačak oko tri hiljade kilometara. Prvi gas je stigao iz Čajandinskog nalazišta u Jakutiji krajem 2019. Tri godine kasnije, počelo je snabdevanje iz Koviktinskog polja u Irkutskoj oblasti.

