VUČIĆ NAJAVIO LETEĆE AUTOMOBILE: Verujem da ćemo do 1. decembra 2026. moći da pokažemo kako funkcionišu u Srbiji

03. 09. 2025. u 13:22

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Kini da su vođeni razgovori oko letećih automobila.

ВУЧИЋ НАЈАВИО ЛЕТЕЋЕ АУТОМОБИЛЕ: Верујем да ћемо до 1. децембра 2026. моћи да покажемо како функционишу у Србији

Foto: Printskrin

- Vodili smo razgovore i oko letećih automobila. Svi ste mi se smejali u Srbiji kad sam o tome govorio. Ja očekujem da oni u Kini dobiju dozvole za leteće automobile. Verujem da ćemo do sledeće godine, do 1. decembra, moći da pokažemo kako funkcionišu u Srbiji - istakao je Vučić.

