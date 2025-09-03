VUČIĆ NAJAVIO LETEĆE AUTOMOBILE: Verujem da ćemo do 1. decembra 2026. moći da pokažemo kako funkcionišu u Srbiji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Kini da su vođeni razgovori oko letećih automobila.

Foto: Printskrin

- Vodili smo razgovore i oko letećih automobila. Svi ste mi se smejali u Srbiji kad sam o tome govorio. Ja očekujem da oni u Kini dobiju dozvole za leteće automobile. Verujem da ćemo do sledeće godine, do 1. decembra, moći da pokažemo kako funkcionišu u Srbiji - istakao je Vučić.