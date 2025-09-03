SVO VOĆE I POVRĆE SNIŽENO I DO 30 DINARA: Obišli smo markete - pogledajte kakve su sada cene (FOTO)
OD ponedeljka se širom Srbije beleži pad cena brojnih osnovnih proizvoda, nakon što je stupio na snagu novi paket ekonomskih mera predsednika Aleksandra Vučića.
Između ostalog, značajno su pojeftinili i voće i povrće, pa se danas može pazariti po mnogo nižim cenama.
Obišli smo markete i uverili se koliko su cene niže.
Luk je jeftiniji za više od 30 dinara, pa se sada može kupiti za 64 dinara.
Pored povrća, i voće se može kupiti po mnogo nižim cenama.
Značajno su jeftinije jabuke, banane... Kilogram jabuka može se naći po ceni od 159 dinara.
