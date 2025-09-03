SVO VOĆE I POVRĆE SNIŽENO I DO 30 DINARA: Obišli smo markete - pogledajte kakve su sada cene (FOTO)

OD ponedeljka se širom Srbije beleži pad cena brojnih osnovnih proizvoda, nakon što je stupio na snagu novi paket ekonomskih mera predsednika Aleksandra Vučića.

Foto: Novosti

Između ostalog, značajno su pojeftinili i voće i povrće, pa se danas može pazariti po mnogo nižim cenama.

Obišli smo markete i uverili se koliko su cene niže.

Luk je jeftiniji za više od 30 dinara, pa se sada može kupiti za 64 dinara.

Tikvice su pre pojeftinjena koštale oko 90 dinara po kilogramu, danas za kilogram ovog povrća treba izdvojiti 64 dinara.

Kupus je ranije koštao između 70 i 80 dinara, sada je njegova cena 60 dinara po kilogramu.

Crveni kupus košta 75 dinara kilogram. Kilogram krompira košta 70 dinara.

Pored povrća, i voće se može kupiti po mnogo nižim cenama.

Značajno su jeftinije jabuke, banane... Kilogram jabuka može se naći po ceni od 159 dinara.

Komad ananasa je 170 dinara, a kilogram banana 223 dinara.