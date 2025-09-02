Ekonomija

ZA 1.000 NAJSIROMAŠNIJIH PORODICA BESPLATNI KUBICI: JP „Srbijašume“ objavilo novi cenovnik ogrevnog drveta

М. Н. С.

02. 09. 2025. u 20:17

HILjADU najsiromašnijih porodica u Srbiji dobiće od "Srbijašuma" po osam kubika drva potpuno besplatno, dok će ugrožena domaćinstva, koja su korisnici socijalne pomoći, moći da nabave deset kubnih metara po ceni od 2.900 dinara.

ЗА 1.000 НАЈСИРОМАШНИЈИХ ПОРОДИЦА БЕСПЛАТНИ КУБИЦИ: ЈП „Србијашуме“ објавило нови ценовник огревног дрвета

foto: I.Mitić

Ove količine, kako se procenjuje, dovoljne su za potrebe prosečnih domaćinstava za celu grejnu sezonu.

Povodom novih ekonomskih mera Vlade Srbije, Javno preduzeće "Srbijašume" je 1. septembra izašlo sa novim cenovnikom ogreva za određene kategorije stanovništva koji će važiti šest meseci, odnosno do 1. marta 2026. godine. Kako je naglašeno, postoji i mogućnost produženja. Tako se za socijalno ugrožene važeća cena ogrevnog drveta od 4.581,50 dinara po metru kubnom sa PDV-om umanjuje za 36,7 odsto i iznosi 2.900 dinara po metru kubnom sa PDV.

Pomoćnica direktora Sektora za šumarstvo JP Gordana Jančić rekla je da građani koji žele da kupe drva po ovim cenama treba da se jave najbližoj šumskoj upravi ili gazdinstvu "Srbijašuma" naglašavajući da postoji 67 takvih uprava i 17 gazdinstava u Srbiji.

- U okviru ekonomskih mera za podršku građanima, JP "Srbijašume" je za kategoriju koja obuhvata penzionere, lica sa raznim invaliditetima, vojne i civilne invalide rada, porodice poginulih boraca, učesnike rata prve, druge i treće kategorije i za njihove porodice obezbedilo ogrevno drvo po ceni koja je povoljnija 15 odsto - rekla je Jančićeva. - Tako je važeća cena od 5.269 dinara po metru kubnom sa PDV snižena na 4.478 dinara po kubiku.

U treću kategoriju, kako je navela spada hiljadu najugroženijih domaćinstava i za njih je obezbeđeno osam besplatnih kubika, uz prevoz do svakog domaćinstva.

Govoreći o krađi drva, pomoćnica direktora kaže da "Srbijašume" imaju čuvarsku službu zaduženu za čuvanje šuma.

- Kontrolišemo i promet drvnih sortimenata, uključujući i ogrevno drvo. U prethodnom periodu izvršili smo više od 1.300 kontrola i drvo koje je u prometu a nema dokumentaciju se privremeno oduzima - kazala je Jančićeva.

Prema njenim rečima, drvo koje potiče iz državnih šuma, koje su u nadležnosti "Srbijašuma", žigosano je žigom za posečeno drvo, crne je boje i prati ga otpremnica, dok je drvo iz privatnih šuma obeleženo žigom zelene boje.

KOL-CENTAR

ZAINTERESOVANI građani za više informacija mogu se obratiti najbližoj šumskoj upravi ili šumskom gazdinstvu, gde će moći da izvrše prijavu uz odgovarajuću dokumentaciju kojom potvrđuju da pripadaju jednoj od navedenih kategorija. Za sva dodatna pitanja i informacije otvoren je kol-centar koji će radnim danima raditi od sedam do 15 časova, na brojeve telefona 011 711-85-10, 066 815-06-05

