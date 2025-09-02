Ekonomija

CENA ZLATA PONOVO DOSTIGLA ISTORIJSKI MAKSIMUM: Tržišta prate situaciju sa američkim carinama na uvoz

Марија Стевановић
Marija Stevanović

02. 09. 2025. u 12:08

CENA fjučersa na zlato s isporukom u decembru 2025. godine na berzi Komeks (ogranak Njujorške robne berze) dostigla je istorijski maksimum, probivši nivo od 3.578 dolara za troj uncu, pokazuju podaci sa berze.

ЦЕНА ЗЛАТА ПОНОВО ДОСТИГЛА ИСТОРИЈСКИ МАКСИМУМ: Тржишта прате ситуацију са америчким царинама на увоз

Foto: pexels.com

Prema jutarnjim podacima, cena plemenitog metala iznosila je 3.578,4 dolara za troj uncu (+0,92%).

Nešto kasnije ujutru, rast cene zlata se usporio, pa je unca koštala 3.563,8 dolara (+0,51%).

Tržišta prate situaciju sa američkim carinama na uvoz.

Ranije je Apelacioni sud SAD presudio da Tramp nije imao pravo da uvede carine na način na koji je to učinio, pa je većina njih nezakonita, međutim, instanca je ostavila na snazi njihovo dejstvo do ročišta u Vrhovnom sudu 14. oktobra. Ova odluka, kako ističu stručnjaci, uticala je na cene zlata na početku nedelje.

(Sputnjik)

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OD MEŠETARA I POLISA ŠTITI: Inicijativa Ministarstva poljoprivrede da se u otkupu poljoprivrednih proizvoda uvede obavezno osiguranje
Ekonomija

0 1

OD MEŠETARA I POLISA ŠTITI: Inicijativa Ministarstva poljoprivrede da se u otkupu poljoprivrednih proizvoda uvede obavezno osiguranje

UGOVORE otkupne cene i količine poljoprivrednih proizvoda, preuzmu ih i - nestanu. Poljoprivrednik ostaje i bez para i bez robe. Da se to ne bi dešavalo uvodi se obavezno osiguranje za firme koje otkupljuju voće, povrće, žitarice, što bi obezbedilo zaštitu obe strane u poslu. Tako niko ne bi ostajao kratkih rukava, ni poljoprivredni proizvođači, niti otkupljivači.

02. 09. 2025. u 11:50

MLEVENO MESO JEFTINIJE 170 DINARA! Barometar Novosti: Račun manji za barem 15 odsto
Ekonomija

0 14

MLEVENO MESO JEFTINIJE 170 DINARA! Barometar "Novosti": Račun manji za barem 15 odsto

PAZAREĆI 25 proizvoda ministar finansija Siniša Mali juče je uštedeo 745 dinara u odnosu na kupovinu istih artikala koju je obavio tri dana ranije, 29. avgusta. Ovo je rezultat Vladine uredbe koja je doneta na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, o ograničenju trgovačkih marži na 20 odsto, koja je stupila na snagu 1. septembra, a primenjuje se na 24 najveća lanca u Srbiji.

02. 09. 2025. u 06:37

Politika
Tenis
Fudbal
IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO

IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO