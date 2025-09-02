CENA ZLATA PONOVO DOSTIGLA ISTORIJSKI MAKSIMUM: Tržišta prate situaciju sa američkim carinama na uvoz
CENA fjučersa na zlato s isporukom u decembru 2025. godine na berzi Komeks (ogranak Njujorške robne berze) dostigla je istorijski maksimum, probivši nivo od 3.578 dolara za troj uncu, pokazuju podaci sa berze.
Prema jutarnjim podacima, cena plemenitog metala iznosila je 3.578,4 dolara za troj uncu (+0,92%).
Nešto kasnije ujutru, rast cene zlata se usporio, pa je unca koštala 3.563,8 dolara (+0,51%).
Tržišta prate situaciju sa američkim carinama na uvoz.
Ranije je Apelacioni sud SAD presudio da Tramp nije imao pravo da uvede carine na način na koji je to učinio, pa je većina njih nezakonita, međutim, instanca je ostavila na snazi njihovo dejstvo do ročišta u Vrhovnom sudu 14. oktobra. Ova odluka, kako ističu stručnjaci, uticala je na cene zlata na početku nedelje.
(Sputnjik)
Preporučujemo
KUĆNA HEMIJA: Ovo su cene pre i posle sniženja za više proizvoda (FOTO)
01. 09. 2025. u 16:08
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)